Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 30 листопада 2024 року

Виробництво металу. Фото: gositebuilder.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав, що має антибактеріальні властивості, стійкість до морської води та легко піддається обробці. Основними компонентами латуні є мідь та цинк, але також у її складі можуть бути вкраплення свинцю, заліза та інших елементів. Сьогодні латунь широко застосовується для створення різних інструментів, предметів та механізмів, які відіграють важливу роль у нашому житті та культурі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про латунь

Колір латуні може змінюватися від золотисто-жовтого до червонувато-коричневого, залежно від вмісту цинку в сплаві. Чим більше цинку, тим червоніше відтінок, а менша кількість цинку надає латуні золотіший колір.

Латунь має високу пластичність і легко набуває будь-якої форми, не ламаючись і не тріскаючись. Завдяки цьому вона ідеально підходить для створення предметів, що потребують складної деталізації, таких як монети та скульптури.

Латунь не окислюється на повітрі, як чиста мідь завдяки наявності цинку, який утворює захисний шар оксиду і запобігає подальшому окисленню. Вона також стійка до дії морської води.

У М'янмі мешкає плем'я Падаунг, відоме своїм традиційним звичаєм подовження шиї жінок за допомогою латунних кілець. Процес починається для дівчаток у віці 5-7 років, коли вони надягають перше кільце. З часом, у міру їхнього зростання, кількість кілець збільшується, іноді сягаючи 25-30 штук.

Для ювелірів-початківців латунь марок Л62 і Л68 використовується як навчальний матеріал. Механічні властивості цих марок схожі на характеристики золота 583 проби.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до різних секторів економіки України, включаючи металургію. На його думку, реальні закордонні інвестиції у відновлення української металургії стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — заявив експерт.

Новак також підкреслив, що для відродження металургійної галузі після завершення бойових дій буде потрібно фінансування в десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 30 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 150 до 180 грн;

Вінницька область — від 145 до 180 грн;

Волинська область — від 135 до 175 грн;

Дніпропетровська область — від 145 до 185 грн;

Житомирська область — від 135 до 170 грн;

Закарпатська область — від 135 до 165 грн;

Запорізька область — від 140 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 160 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 165 грн;

Львівська область — від 130 до 165 грн;

Миколаївська область — від 135 до 170 грн;

Одеська область — від 145 до 180 грн;

Полтавська область — від 130 до 180 грн;

Рівненська область — від 140 до 175 грн;

Сумська область — від 135 до 165 грн;

Тернопільська область — від 140 до 165 грн;

Харківська область — від 145 до 180 грн;

Хмельницька область — від 135 до 170 грн;

Черкаська область — від 145 до 170 грн;

Чернівецька область — від 140 до 170 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує мідь в Україні. Ще ми зібрали ціни на золото, алюміній та чормет.