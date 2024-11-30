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Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

30 ноября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 30 ноября 2024 года
Производство металла. Фото: gositebuilder.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав, обладающий антибактериальными свойствами, стойкостью к морской воде и легко поддающийся обработке. Основными компонентами латуни являются медь и цинк, но также в ее составе могут быть вкрапления свинца, железа и других элементов. Сегодня латунь широко используется для создания различных инструментов, предметов и механизмов, которые играют важную роль в нашей жизни и культуре.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в ноябре.

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Интересные факты о латуни

Цвет латуни может изменяться от золотисто-желтого до красновато-коричневого, в зависимости от содержания цинка в сплаве. Чем больше цинка, тем краснее оттенок, а меньшее количество цинка придает латуни более золотой цвет.

Латунь обладает высокой пластичностью и легко приобретает любую форму, не ломаясь и не трескаясь. Благодаря этому она идеально подходит для создания предметов, требующих сложной детализации, таких как монеты и скульптуры.

Латунь не окисляется на воздухе, как чистая медь благодаря наличию цинка, который образует защитный слой оксида и предотвращает дальнейшее окисление. Она также устойчива к воздействию морской воды.

В Мьянме обитает племя Падаунг, известное своим традиционным обычаем удлинения шеи женщин с помощью латунных колец. Процесс начинается для девочек в возрасте 5-7 лет, когда они надевают первое кольцо. С течением времени, по мере их роста, количество колец увеличивается, иногда достигая 25-30 штук.

Для начинающих ювелиров латунь марок Л62 и Л68 используется как учебный материал. Механические свойства этих марок сродни характеристикам золота 583 пробы.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к разным секторам экономики Украины, включая металлургию. По его мнению, реальные зарубежные инвестиции в восстановление украинской металлургии станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — заявил эксперт.

Новак также подчеркнул, что для возрождения металлургической отрасли после завершения боевых действий потребуется финансирование в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 30 ноября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 150 до 180 грн;

Винницкая область — от 145 до 180 грн;

Волынская область — от 135 до 175 грн;

Днепропетровская область — от 145 до 185 грн;

Житомирская область — от 135 до 170 грн;

Закарпатская область — от 135 до 165 грн;

Запорожская область — от 140 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 140 до 160 грн;

Кировоградская область — от 135 до 165 грн;

Львовская область — от 130 до 165 грн;

Николаевская область — от 135 до 170 грн;

Одесская область — от 145 до 180 грн;

Полтавская область — от 130 до 180 грн;

Ровенская область — от 140 до 175 грн;

Сумская область — от 135 до 165 грн;

Тернопольская область — от 140 до 165 грн;

Харьковская область — от 145 до 180 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 170 грн;

Черкасская область — от 145 до 170 грн;

Черновицкая область — от 140 до 170 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит медь в Украине. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и чермет.

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