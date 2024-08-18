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Цены на латунь в августе — какая стоимость металлолома в Украине

18 августа 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 18 августа 2024 года
Выплавка металла. Фото: Agesteel.com
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю цены на латунь в Украине остались стабильными, однако сдача металлолома остается выгодной. Это обусловлено стабильным спросом на металл среди переработчиков и ограниченным предложением на рынке, поддерживающим высокий уровень закупочных цен.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине 18 августа 2024 года.

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Какую латунь выгоднее сдавать на лом

Латунь, содержащая более высокий процент меди, стоит дороже. В частности, выгоднее сдавать следующие виды латуни:

  • Латунные сплавы с высоким содержанием меди (например Л63 или Л68), поскольку они имеют большую ценность на рынке.
  • Латунные детали с высокой чистотой без значительных примесей или загрязнений, такие как трубки, листы, стержни.
  • Латунь без покрытия (например без краски или другого защитного слоя), что облегчает процесс переработки и повышает цену.

Более чистые и качественные фракции латуни всегда стоят дороже, поэтому сдавать такой лом выгоднее.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что перспективы восстановления украинской металлургической индустрии можно будет рассматривать только после окончания военных действий и гарантий безопасности. Он также подчеркнул, что Украина уже вынуждена импортировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Цены на латунь в Украине в августе

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 18 августа, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 135 до 160 грн;
  • Винницкая область — от 155 до 170 грн;
  • Волынская область — от 150 до 175 грн;
  • Днепропетровская область — от 155 до 180 грн;
  • Житомирская область — от 120 до 155 грн;
  • Закарпатская область — от 120 до 160 грн;
  • Запорожская область — от 150 до 190 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 135 до 150 грн;
  • Кировоградская область — от 140 до 160 грн;
  • Львовская область — от 120 до 150 грн;
  • Николаевская область — от 130 до 155 грн;
  • Одесская область — от 140 до 175 грн;
  • Полтавская область — от 140 до 165 грн;
  • Ровенская область — от 145 до 160 грн;
  • Сумская область — от 150 до 170 грн;
  • Тернопольская область — от 145 до 160 грн;
  • Харьковская область — от 160 до 180 грн;
  • Хмельницкая область — от 150 до 175 грн;
  • Черкасская область — от 160 до 180 грн;
  • Черновицкая область — от 140 до 160 грн;
  • Черниговская область — от 165 до 185 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.

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