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Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

1 октября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 1 октября 2024 года
Латунная стружка. Фото: jainmetalgroup.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав с антибактериальными свойствами и стойкостью к морской воде, который легко обрабатывается. В основном она состоит из меди и цинка, однако содержит следовое количество свинца, железа и других элементов. В настоящее время латунь используется для изготовления различных инструментов, предметов и механизмов, имеющих основополагающее значение для нашей жизни и культуры: от музыкальных инструментов и сантехники до замков, шестерен, боеприпасов и декоративных украшений.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в октябре.

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Интересные факты о латуни

Благодаря низкой температуре плавления (около 900-930 градусов Цельсия) латунь часто используется в сварке, так как позволяет соединять детали без необходимости плавления при более высоких температурах. 

Большинство современных музыкальных инструментов, таких как трубы и тромбоны, производятся из латуни. Уникальные свойства этого сплава при правильных условиях позволяют создавать хороший звук.

Латунь очень пластична и может легко принимать любую форму, не ломаясь и не трескаясь. Это делает ее идеальным материалом для изготовления вещей, нуждающихся в сложной детализации, таких как, например, монеты и скульптуры.

Цвет латуни может варьироваться от золотисто-желтого до красновато-коричневого в зависимости от того, сколько цинка в металле. Большее количество цинка приводит к более красному оттенку, в то время как меньшее количество дает более золотистый цвет латуни.

Латунь имеет низкий коэффициент трения в условиях контакта металла с металлом, поэтому часто используют в механических компонентах. Латунные детали распространены в шестернях машин, буксовых коробках локомотивов, судовых двигателях и других механизмах. Благодаря своей долговечности латунные ручные инструменты, такие как молотки и плоские ножи, также пользуются большим спросом.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его мнению, говорить о реальных иностранных инвестициях в восстановление металлургической отрасли Украины можно только после ее победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы обновления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — подчеркнул эксперт.

Также Новак добавил, что для восстановления украинской металлургии в послевоенный период потребуются вложения в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в октябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 1 октября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 135 до 175 грн;

Винницкая область — от 140 до 170 грн;

Волынская область — от 140 до 170 грн;

Днепропетровская область — от 160 до 190 грн;

Житомирская область — от 135 до 160 грн;

Закарпатская область — от 135 до 165 грн;

Запорожская область — от 160 до 185 грн;

Ивано-Франковская область — от 135 до 160 грн;

Кировоградская область — от 135 до 160 грн;

Львовская область — от 130 до 160 грн;

Николаевская область — от 135 до 160 грн;

Одесская область — от 145 до 175 грн;

Полтавская область — от 140 до 170 грн;

Ровенская область — от 145 до 165 грн;

Сумская область – от 135 до 160 грн;

Тернопольская область — от 140 до 160 грн;

Харьковская область — от 155 до 180 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 170 грн;

Черкасская область — от 145 до 170 грн;

Черновицкая область — от 140 до 165 грн;

Черниговская область — от 145 до 175 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и медь.

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