Ціна за 1 г золота в Україні станом на 7 жовтня 2024 року

Золотий злиток в руках. Фото: Bloomberg

Ціни на золото в Україні зросли в першому тижні жовтня 2024 року, відзначаючи підвищення попиту на дорогоцінний метал в умовах економічної нестабільності та інфляційних ризиків. Аналітики пов'язують цю тенденцію з глобальними змінами на фінансових ринках, зокрема з коливаннями курсу долара та збільшенням інтересу інвесторів до активів, що можуть слугувати захистом від інфляції.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні на початку жовтня.

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Цікаві факти про золото

Золото — це не лише один із найцінніших металів, але й матеріал, який має багатий історичний контекст та численні цікаві факти. Один з найвідоміших аспектів — його незмінність. Це означає, що золото не піддається корозії, що робить його ідеальним для використання у ювелірних виробах та електроніці. Більш того, цей дорогоцінний метал настільки стабільний, що може зберігатися протягом тисячоліть без втрати свого вигляду та якості.

Іншим захоплюючим фактом є те, що всі запаси золота, які коли-небудь добували, помістили б у куб з стороною близько 20 метрів. Це означає, що золото є досить рідкісним ресурсом. Ще один цікавий аспект полягає в тому, що цей дорогоцінний метал використовується не лише у фінансовій сфері, а й в медицині. Наприклад, золоті наночастинки активно досліджуються для лікування раку, а також використовуються в стоматології для виготовлення пломб.

Крім того, золото має символічне значення в багатьох культурах. У давніх цивілізаціях воно вважалося символом влади та божественності, а в сучасному світі цей метал продовжує асоціюватися з багатством, успіхом та престижем. Ці факти підкреслюють, що золото — це не лише дорогоцінний метал, але й важливий елемент у культурному, економічному та науковому контексті.

Куди вигідніше здавати золото

Якщо ви вирішили продати золото, важливо врахувати кілька факторів, щоб отримати максимальну вигоду. Спочатку треба визначити його справжню вартість. Найпершим кроком має бути перевірка ваги та проби золота. Чим вища проба, тим більшу вигоду ви отримаєте. У сучасних умовах ринок золота пропонує різноманітні варіанти для здачі: від ювелірних магазинів до ломбардів і спеціалізованих компаній.

Одним із найбільш вигідних варіантів є здача золота в спеціалізовані компанії, які займаються купівлею дорогоцінних металів. Ці компанії часто пропонують кращі ціни, оскільки мають доступ до більшої кількості клієнтів та ринків. Однак перед тим, як звернутися до таких компаній, варто порівняти пропозиції від кількох із них, щоб упевнитися в тому, що ви отримуєте найкращу ціну.

Також не варто забувати про ломбарди. Якщо вам терміново потрібні гроші, ломбард може стати швидким і зручним способом отримати готівку під заставу золота. Але пам’ятайте, що ціни в ломбардах можуть бути нижчими, ніж у ювелірних магазинах або спеціалізованих компаніях, оскільки вони враховують ризики та свої витрати на зберігання та реалізацію. Зважаючи на це, вибір місця для здачі золота варто робити, враховуючи терміновість та бажану вигоду.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 474,79 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 464,37 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 440,04 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 145,53 грн/грам.

375 проба: 1 290,02 грн/грам.

500 проба: 1 720,02 грн/грам.

583 проба: 2 005,54 грн/грам.

585 проба: 2 012,42 грн/грам.

750 проба: 2 580,03 грн/грам.

900 проба: 3 096,04 грн/грам.

916 проба: 3 151,08 грн/грам.

958 проба: 3 295,56 грн/грам.

999 проба: 3436,60 грн/грам.

999,9 проба: 3439,70 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 115 грн/грам.

375 проба: 1 365 грн/грам.

500 проба: 1 850 грн/грам.

583 проба: 2 160 грн/грам.

585 проба: 2 185 грн/грам.

750 проба: 2 770 грн/грам.

900 проба: 3 385 грн/грам.

916 проба: 3 460 грн/грам.

958 проба: 3 635 грн/грам.

999 проба: 3 715 грн/грам.

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