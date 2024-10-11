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Цены на латунь в октябре — сколько стоит лом в Украине

11 октября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 11 октября 2024 года
Работники на чугунном заводе. Фото: Nickel Mines Ltd
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С начала октября цены на латунь в Украине в среднем остались стабильными, хотя в отдельных регионах наблюдается незначительный рост. Это повышение объяснимо локальными колебаниями спроса и предложения, а также влиянием цен на сырье на международных рынках.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в октябре.

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Интересные факты о латуни

Латунь — это сплав меди и цинка, славящийся своей прочностью, коррозионной стойкостью и отличной обрабатываемостью. Этот материал широко используется в различных отраслях от производства сантехнических изделий до изготовления музыкальных инструментов. Интерес к латуни растет благодаря ее экологичности: этот сплав можно перерабатывать без потери качества, что делает его популярным среди производителей, стремящихся снизить свой экологический след.

Чтобы получить большую прибыль за лом латуни, важно придерживаться нескольких стратегий. Во-первых, рекомендуется сортировать латунь по типам, поскольку цена может существенно варьироваться в зависимости от чистоты и состава сплава. Важно также собирать и хранить лом в сухом и чистом месте, чтобы избежать коррозии, что может снизить ее стоимость. Наконец, следует обращать внимание на рыночные тенденции и цены на металлолом, чтобы продавать латунь в самый выгодный момент.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на латунь в Украине в октябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 11 октября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 135 до 170 грн;
  • Винницкая область — от 140 до 185 грн;
  • Волынская область — от 150 до 180 грн;
  • Днепропетровская область — от 165 до 195 грн;
  • Житомирская область — от 130 до 165 грн;
  • Закарпатская область — от 135 до 170 грн;
  • Запорожская область — от 160 до 190грн;
  • Ивано-Франковская область — от 130 до 170 грн;
  • Кировоградская область — от 130 до 165 грн;
  • Львовская область — от 130 до 165 грн;
  • Николаевская область — от 135 до 165 грн;
  • Одесская область — от 145 до 175 грн;
  • Полтавская область — от 140 до 170 грн;
  • Ровенская область — от 140 до 165 грн;
  • Сумская область — от 130 до 165 грн;
  • Тернопольская область — от 140 до 165 грн;
  • Харьковская область — от 155 до 185 грн;
  • Хмельницкая область — от 135 до 170 грн;
  • Черкасская область — от 145 до 175 грн;
  • Черновицкая область — от 140 до 165 грн;
  • Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и медь.

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