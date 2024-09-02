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Ціни на латунь у вересні — яка вартість металобрухту в Україні

2 вересня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні 2 вересня 2024 року
Працівник на заводі. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на латунь в Україні стабілізувалися після нещодавнього зниження. Це сприяє вигідній здачі металобрухту, оскільки можна отримати хорошу винагороду за латунь. Стабільність цін на латунь в Україні пояснюється стабільним попитом на метал серед виробників та відсутністю значних коливань на світових ринках. Крім того, на ринку немає різких змін у постачанні, що також підтримує цінову стабільність.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні на початку вересня.

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Куди вигідніше здавати латунь на брухт

Латунь є важливим матеріалом через свою універсальність і стійкість до корозії. Вона широко використовується в електротехнічній, машинобудівній та будівельній галузях, а також для виготовлення труб, фітингів і декоративних виробів. Вона легко піддається переробці, що робить її важливою складовою циркулярної економіки, сприяючи збереженню природних ресурсів і зменшенню кількості відходів.

Здавати латунь вигідно в спеціалізовані пункти прийому металобрухту або на металобази, які займаються вторинною переробкою металів. У таких місцях можна отримати кращу ціну за якісний матеріал, оскільки його використовують для повторного виробництва. Великі брухтові заводи та підприємства, що займаються вторинною обробкою металів, також пропонують вигідні умови для здачі латуні, оскільки цей метал має стабільний попит на ринку.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Він також сказав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні на початку вересня

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 2 вересня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 130 до 165 грн;
  • Вінницька область — від 145 до 165 грн;
  • Волинська область — від 140 до 165 грн;
  • Дніпропетровська область — від 150 до 180 грн;
  • Житомирська область — від 130 до 155 грн;
  • Закарпатська область — від 120 до 160 грн;
  • Запорізька область — від 155 до 180 грн;
  • Івано-Франківська область — від 130 до 155 грн;
  • Кіровоградська область — від 140 до 160 грн;
  • Львівська область — від 125 до 150 грн;
  • Миколаївська область — від 135 до 155 грн;
  • Одеська область — від 140 до 165 грн;
  • Полтавська область — від 140 до 160 грн;
  • Рівненська область — від 140 до 165 грн;
  • Сумська область — від 140 до 160 грн;
  • Тернопільська область — від 145 до 160 грн;
  • Харківська область — від 165 до 185 грн;
  • Хмельницька область — від 155 до 170 грн;
  • Черкаська область — від 160 до 180 грн;
  • Чернівецька область — від 140 до 160 грн;
  • Чернігівська область — від 160 до 180 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та алюміній.

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