Цены на латунь и цветные металлы в Украине 2 сентября 2024 года

Работник на заводе. Фото: Reuters

Цены на латунь в Украине стабилизировались после недавнего снижения. Это способствует выгодной сдаче металлолома, поскольку можно получить хорошее вознаграждение за латунь. Стабильность цен на латунь в Украине объясняется стабильным спросом металла среди производителей и отсутствием значительных колебаний на мировых рынках. Кроме того, на рынке нет резких изменений в поставках, что также поддерживает ценовую устойчивость.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в начале сентября.

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Латунь является важным материалом из-за своей универсальности и стойкости к коррозии. Она широко используется в электротехнической, машиностроительной и строительной сферах, а также для изготовления труб, фитингов и декоративных изделий. Она легко подвергается переработке, что делает ее важной составляющей циркулярной экономики, способствуя сохранению природных ресурсов и уменьшению количества отходов.

Сдавать латунь выгодно в специализированные пункты приема металлолома или на металлобазы, занимающиеся вторичной переработкой металлов. В таких местах можно получить лучшую цену за качественный материал, поскольку используется для повторного производства. Большие ломовые заводы и предприятия, занимающиеся вторичной обработкой металлов, также предлагают выгодные условия для сдачи латуни, поскольку этот металл пользуется стабильным спросом на рынке.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Он также сказал, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в начале сентября

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 2 сентября, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 130 до 165 грн;

Винницкая область — от 145 до 165 грн;

Волынская область — от 140 до 165 грн;

Днепропетровская область — от 150 до 180 грн;

Житомирская область — от 130 до 155 грн;

Закарпатская область — от 120 до 160 грн;

Запорожская область — от 155 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 130 до 155 грн;

Кировоградская область — от 140 до 160 грн;

Львовская область — от 125 до 150 грн;

Николаевская область — от 135 до 155 грн;

Одесская область — от 140 до 165 грн;

Полтавская область — от 140 до 160 грн;

Ровенская область — от 140 до 165 грн;

Сумская область — от 140 до 160 грн;

Тернопольская область — от 145 до 160 грн;

Харьковская область — от 165 до 185 грн;

Хмельницкая область — от 155 до 170 грн;

Черкасская область — от 160 до 180 грн;

Черновицкая область — от 140 до 160 грн;

Черниговская область — от 160 до 180 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.