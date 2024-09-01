Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 1 вересня 2024 року

Виплавка металу. Фото: УНІАН

Протягом останніх двох тижнів серпня ціни на алюміній в Україні залишалися стабільними, попри незначні коливання. Основні чинники, що вплинули на це, включають стабільний попит на алюмінієву продукцію та збалансовані обсяги постачання від виробників. Тримання цін на попередньому рівні також підтримується через відносно стабільні витрати на виробництво та транспортування.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 1 вересня.

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Як треба здавати алюміній на брухт

Алюміній є легким, але дуже міцним металом, який широко використовують у промисловості завдяки його корозійній стійкості та відмінним механічним властивостям. Його переробка у брухті є цінною, оскільки процес повторного використання алюмінію економічно вигідний і екологічно чистий. Здача алюмінієвого брухту може бути вигідним бізнесом завдяки високому попиту на вторинний метал і значній вартості на ринку.

Щоб отримати максимальний прибуток від здачі алюмінієвого брухту, важливо правильно підготувати матеріал. Спочатку потрібно очистити алюмінієві деталі від інших матеріалів, таких як пластикові чи гумові частини, які можуть знизити вартість брухту.

Рекомендується також розділити брухт за різними типами алюмінію (наприклад, чистий алюміній і сплави), оскільки це може вплинути на ціну. Очищення та сортування брухту перед здачею допоможе підвищити його вагу та якість, що в свою чергу забезпечить кращу ціну при продажу.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин відзначив, що обговорення майбутнього розвитку української металургійної галузі можливе лише після завершення військових конфліктів та забезпечення безпеки. Він також додав, що Україні вже доводиться імплементувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — підкреслив експерт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію в серпні, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 65 грн;

Вінницька область — від 50 до 75 грн;

Волинська область — 45 до 65 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 65 грн;

Житомирська область — від 40 до 65 грн;

Закарпатська область — від 50 до 75 грн;

Запорізька область — від 55 до 85 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;

Львівська область — від 45 до 60 грн;

Миколаївська область — від 40 до 60 грн;

Одеська область — від 50 до 70 грн;

Полтавська область — від 40 до 65 грн;

Рівненська область — від 40 до 60 грн;

Сумська область — від 40 до 65 грн;

Тернопільська область — від 50 до 70 грн;

Харківська область — від 45 до 70 грн;

Хмельницька область — від 40 до 65 грн;

Черкаська область — від 40 до 60 грн;

Чернівецька область — від 50 до 70 грн;

Чернігівська область — від 40 до 65 грн.

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