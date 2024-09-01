Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на алюміній в Україні— скільки коштує металобрухт на початку вересня arrow

Ціни на алюміній в Україні— скільки коштує металобрухт на початку вересня

1 вересня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 1 вересня 2024 року
Виплавка металу. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Протягом останніх двох тижнів серпня ціни на алюміній в Україні залишалися стабільними, попри незначні коливання. Основні чинники, що вплинули на це, включають стабільний попит на алюмінієву продукцію та збалансовані обсяги постачання від виробників. Тримання цін на попередньому рівні також підтримується через відносно стабільні витрати на виробництво та транспортування.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 1 вересня.

Читайте також:

Як треба здавати алюміній на брухт

Алюміній є легким, але дуже міцним металом, який широко використовують у промисловості завдяки його корозійній стійкості та відмінним механічним властивостям. Його переробка у брухті є цінною, оскільки процес повторного використання алюмінію економічно вигідний і екологічно чистий. Здача алюмінієвого брухту може бути вигідним бізнесом завдяки високому попиту на вторинний метал і значній вартості на ринку.

Щоб отримати максимальний прибуток від здачі алюмінієвого брухту, важливо правильно підготувати матеріал. Спочатку потрібно очистити алюмінієві деталі від інших матеріалів, таких як пластикові чи гумові частини, які можуть знизити вартість брухту.

Рекомендується також розділити брухт за різними типами алюмінію (наприклад, чистий алюміній і сплави), оскільки це може вплинути на ціну. Очищення та сортування брухту перед здачею допоможе підвищити його вагу та якість, що в свою чергу забезпечить кращу ціну при продажу.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин відзначив, що обговорення майбутнього розвитку української металургійної галузі можливе лише після завершення військових конфліктів та забезпечення безпеки. Він також додав, що Україні вже доводиться імплементувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — підкреслив експерт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію в серпні, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 40 до 65 грн;
  • Вінницька область — від 50 до 75 грн;
  • Волинська область — 45 до 65 грн;
  • Дніпропетровська область — від 40 до 65 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 65 грн;
  • Закарпатська область — від 50 до 75 грн;
  • Запорізька область — від 55 до 85 грн;
  • Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;
  • Львівська область — від 45 до 60 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 60 грн;
  • Одеська область — від 50 до 70 грн;
  • Полтавська область — від 40 до 65 грн;
  • Рівненська область — від 40 до 60 грн;
  • Сумська область — від 40 до 65 грн;
  • Тернопільська область  —  від 50 до 70 грн;
  • Харківська область —  від 45 до 70 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 65 грн;
  • Черкаська область — від 40 до 60 грн;
  • Чернівецька область — від 50 до 70 грн;
  • Чернігівська область — від 40 до 65 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та золото.

гроші ціни в Україні ціни вторинна переробка вторсировина алюміній метал металобрухт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 У клієнта ПриватБанку зникли з кредитки 95,9 тис. грн — на чию сторону став суд

Ексклюзив

06:52 Як та коли закінчиться війна в Україні — ексклюзивний прогноз генерала Бена Годжеса

06:40 Ціни на алюміній в Україні— скільки коштує металобрухт на початку вересня

06:32 Це не вб'є дітей — Клопотенко про критику шкільного харчування перед навчальним роком

06:31 БПЛА вразили декілька ГРЕС у Росії — місцева влада завіряє, що пожеж немає

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

06:30 В Україні сильно впали ціни на ячмінь — скільки коштує 1 тонна зерна на початку вересня

06:10 Як дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії — алгоритм дій

06:01 Ощадбанк віддав іншій особі чужі 45,9 тис. доларів — що вирішив суд

05:56 Українці з окупованих територій не хочуть воювати за РФ — агресор провалив мобілізацію

05:28 БПЛА зіпсували ніч жителям 7 областей РФ та Москви — є підозра на удар по Каширській ГРЕС

07:01 У клієнта ПриватБанку зникли з кредитки 95,9 тис. грн — на чию сторону став суд

Ексклюзив

06:52 Як та коли закінчиться війна в Україні — ексклюзивний прогноз генерала Бена Годжеса

06:40 Ціни на алюміній в Україні— скільки коштує металобрухт на початку вересня

06:32 Це не вб'є дітей — Клопотенко про критику шкільного харчування перед навчальним роком

06:31 БПЛА вразили декілька ГРЕС у Росії — місцева влада завіряє, що пожеж немає

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

06:30 В Україні сильно впали ціни на ячмінь — скільки коштує 1 тонна зерна на початку вересня

06:10 Як дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії — алгоритм дій

06:01 Ощадбанк віддав іншій особі чужі 45,9 тис. доларів — що вирішив суд

05:56 Українці з окупованих територій не хочуть воювати за РФ — агресор провалив мобілізацію

05:28 БПЛА зіпсували ніч жителям 7 областей РФ та Москви — є підозра на удар по Каширській ГРЕС

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку