Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 8 августа 2024 года

Латунные изделия. Фото: Susanne Gurschler/innsbruck.info

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь представляет собой сплав меди и цинка, причем соотношение этих элементов может меняться для получения различных оттенков, а также специфических механических, электрических, акустических и химических свойств. Наука о производстве латуни зародилась в древних цивилизациях Египта, Греции и Рима. Латунь также ценится за возможность переработки и повторного использования этого сплава. Сдача латуни в пункты приема металлолома может быть дополнительным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в августе.

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Интересные факты о латуни

Латунь похожа на бронзу — медный сплав, содержащий олово вместо цинка. И бронза и латунь могут иметь небольшие включения ряда других элементов, в том числе мышьяк, свинец, фосфор, алюминий, марганец и кремний. В древности разница между этими двумя сплавами была менее последовательной и четкой, и музеи сегодня используют более общий термин "медный сплав".

Латунь по-прежнему широко применяется в изделиях, где важны стойкость к коррозии и низкий коэффициент трения, таких как замки, петли, шестерни, подшипники, оболочки боеприпасов, молнии, сантехника, шланговые муфты, клапаны, а также электрические вилки и розетки. Она также находит широкое применение в производстве музыкальных инструментов, таких как рожки и колокольчики. Благодаря своему составу латунь служит превосходной заменой меди в бижутерии и модных украшениях, демонстрируя высокую стойкость к коррозии.

Латунь не такая жесткая, как бронза, поэтому не подходит для создания большинства видов оружия и инструментов. Она также не подходит для использования в морских условиях, потому что цинк реагирует с минералами в соленой воде, оставляя пористую медь. Впрочем, морская латунь с добавлением олова избегает этого отрицательного эффекта.

Сегодня переработке подлежат около 90% всех латунных сплавов. Поскольку латунь не обладает ферромагнитными свойствами, железный лом можно легко отделить от него с помощью мощного магнита. Латунный лом переплавляют и формируют в заготовки, которые затем прессуют в необходимую форму и размер. Благодаря своей мягкости, латунь часто можно обрабатывать без применения смазочно-охлаждающей жидкости, хотя из этого правила существуют исключения.

Высокая пластичность, а также относительно высокая коррозионная стойкость и хорошие акустические свойства сделали латунь популярным металлом для изготовления музыкальных инструментов. Их акустические резонаторы обычно состоят из длинных относительно узких трубок, часто складывающихся или скручиваемых для компактности. Серебро и его сплавы, а также золото использовались по подобным причинам, но латунь остается наиболее экономичным выбором.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак считает, что иностранные инвесторы интересуются всеми секторами украинской экономики с особым акцентом на металлургию. Однако, по его мнению, обсуждать привлечение иностранных инвестиций к возобновлению украинской металлургии станет возможно только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

По мнению Новака, для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в августе

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 8 августа, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 120 до 170 грн;

Винницкая область — от 175 до 185 грн;

Волынская область — от 150 до 165 грн;

Днепропетровская область — от 155 до 165 грн;

Житомирская область — от 145 до 155 грн;

Закарпатская область — от 150 до 170 грн;

Запорожская область — от 170 до 195 грн;

Ивано-Франковская область — от 140 до 160 грн;

Кировоградская область — от 150 до 165 грн;

Львовская область — от 145 до 150 грн;

Николаевская область — от 140 до 150 грн;

Одесская область — от 140 до 170 грн;

Полтавская область — от 140 до 160 грн;

Ровенская область — от 140 до 160 грн;

Сумская область – от 140 до 160 грн;

Тернопольская область — от 140 до 160 грн;

Харьковская область — от 165 до 195 грн;

Хмельницкая область — от 150 до 160 грн;

Черкасская область — от 165 до 180 грн;

Черновицкая область — от 140 до 165 грн;

Черниговская область — от 170 до 180 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.