Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 5 серпня 2024 року

Відливання металу. Фото: wixstatic.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали — це сплави заліза з вуглецем та іншими елементами, які містять понад 2,14% вуглецю. Вони займають важливе місце у таких галузях, як будівництво, машинобудування та виробництво побутової техніки. Переробка чорних металів є екологічно безпечним процесом, який сприяє зменшенню кількості відходів і забезпечує додатковий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні на початку серпня.

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Цікаві факти про чорні метали

Чавун є сплавом заліза з вуглецем, в якому вміст вуглецю варіюється від 2,14% до 4,3%. Цей матеріал характеризується високою міцністю та твердістю, але при цьому залишається крихким. Перші відомості про чавун датуються V-VI століттями до нашої ери, коли у Китаї його почали застосовувати для виготовлення монет, зброї та предметів побуту.

В наш час, завдяки високій теплоємності, чавун чудово підходить для виготовлення печей та камінів. Також він знаходить широке застосування у виробництві чавунних радіаторів опалення.

Піночавун є найлегшим з усіх видів чавуну. Він має щільність всього 0,5-0,7 г/куб. см, що у 3-4 разу менше ніж у звичайного чавуна. Його легкість пояснюється пористою структурою. Завдяки такій конструкції піночавун має дуже низьку теплопровідність і широко застосовується для теплоізоляції труб, печей та інших об'єктів, де потрібен надійний утеплювач.

Сталь — це сплав заліза та вуглецю, в якому вміст вуглецю варіюється від 0,02% до 2,14%. Завдяки такому складу сталь набуває міцності, що перевищує чисте залізо, але при цьому вона менш крихка, ніж чавун. Історія сталі налічує понад 3800 років, і перші згадки про неї зустрічаються в давньоєгипетських джерелах, що датуються 1800 роком до н.е., коли сталь виготовляли з метеоритного заліза.

Сталь переробляється на 90%, що є найвищим показником серед усіх матеріалів. З переробленої сталі виготовляються нові автомобілі, побутова техніка, консервні банки, рейки, будівельні конструкції та багато іншого. Цей процес дозволяє суттєво економити залізну руду, вугілля та інші ресурси, потрібні для виробництва сталі з нуля.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що війна завдала серйозного удару по металургійній промисловості України, зруйнувавши дві третини її потужностей. Наприклад, 2021 року українські підприємства виробили 21 мільйон тонн чавуну, а 2023 року цей обсяг знизився до 6 мільйонів тонн. Істотне зниження також спостерігається у виробництві сталі.

Пендзин також наголосив, що російське вторгнення призвело до зниження експорту української металургії.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022 цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — наголосив експерт.

Ціни на чормет в Україні у серпні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3 грн до 5 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн;

Львівська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5 грн;

Одеська область — від 5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 5 грн;

Сумська область — від 3,5 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 4 грн.

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