Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 10 ноября 2024 года

Переработка металла. Фото: Mining.com

Цены на латунь в Украине за последнюю неделю несколько выросли, в частности в Киевской и Днепропетровской областях. Основная причина этого — рост спроса на металл, а также колебания стоимости сырья на международных рынках, влияющих на ценообразование в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома латуни в Украине по состоянию на 10 ноября.

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Цены на лом латуни могут значительно варьироваться в зависимости от региона Украины. Обычно самые высокие цены на сдачу латуни можно получить в крупных промышленных центрах, таких как Киев, Днепропетровск и Харьков, где больше конкуренции среди перерабатывающих предприятий и активнее использование цветных металлов в производстве. В этих городах работают крупные приемные пункты и специализированные компании, которые могут предложить более выгодные условия для сдачи лома латуни.

В то же время в областях с меньшей промышленной активностью цены на латунь могут быть несколько ниже, поскольку спрос на цветные металлы здесь ограничен, а логистика может увеличивать затраты для перерабатывающих компаний. Поэтому, если вы планируете сдать латунь на металлолом, следует сравнить предложения в разных регионах и выбрать наиболее выгодные условия с учетом транспортировки и текущей рыночной ситуации.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что война с Россией значительно ударила по металлургическому сектору Украины. В 2021 году отечественные предприятия выпустили 21 миллион тонн чугуна, но уже к 2023 году этот показатель упал до 6 миллионов тонн. Аналогичное сокращение коснулось производства стали, что подчеркивает серьезные экономические последствия войны для одного из ключевых секторов украинской промышленности.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на латунь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 10 ноября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 155 до 185 грн;

Винницкая область — от 135 до 175 грн;

Волынская область — от 140 до 175 грн;

Днепропетровская область — от 155 до 190 грн;

Житомирская область — от 130 до 160 грн;

Закарпатская область — от 130 до 160 грн;

Запорожская область — от 140 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 140 до 165 грн;

Кировоградская область — от 130 до 160 грн;

Львовская область — от 130 до 160 грн;

Николаевская область — от 135 до 160 грн;

Одесская область — от 145 до 180 грн;

Полтавская область — от 130 до 175 грн;

Ровенская область — от 140 до 170 грн;

Сумская область — от 135 до 160 грн;

Тернопольская область — от 140 до 160 грн;

Харьковская область — от 155 до 180 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 165 грн;

Черкасская область — от 145 до 170 грн;

Черновицкая область — от 140 до 160 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.