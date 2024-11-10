Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на латунь — сколько стоит металлолом в ноябре arrow

Цены на латунь — сколько стоит металлолом в ноябре

10 ноября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 10 ноября 2024 года
Переработка металла. Фото: Mining.com
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на латунь в Украине за последнюю неделю несколько выросли, в частности в Киевской и Днепропетровской областях. Основная причина этого — рост спроса на металл, а также колебания стоимости сырья на международных рынках, влияющих на ценообразование в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома латуни в Украине по состоянию на 10 ноября.

Читайте также:

Где дороже принимают латунь

Цены на лом латуни могут значительно варьироваться в зависимости от региона Украины. Обычно самые высокие цены на сдачу латуни можно получить в крупных промышленных центрах, таких как Киев, Днепропетровск и Харьков, где больше конкуренции среди перерабатывающих предприятий и активнее использование цветных металлов в производстве. В этих городах работают крупные приемные пункты и специализированные компании, которые могут предложить более выгодные условия для сдачи лома латуни.

В то же время в областях с меньшей промышленной активностью цены на латунь могут быть несколько ниже, поскольку спрос на цветные металлы здесь ограничен, а логистика может увеличивать затраты для перерабатывающих компаний. Поэтому, если вы планируете сдать латунь на металлолом, следует сравнить предложения в разных регионах и выбрать наиболее выгодные условия с учетом транспортировки и текущей рыночной ситуации.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что война с Россией значительно ударила по металлургическому сектору Украины. В 2021 году отечественные предприятия выпустили 21 миллион тонн чугуна, но уже к 2023 году этот показатель упал до 6 миллионов тонн. Аналогичное сокращение коснулось производства стали, что подчеркивает серьезные экономические последствия войны для одного из ключевых секторов украинской промышленности.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на латунь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 10 ноября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 155 до 185 грн;
  • Винницкая область — от 135 до 175 грн;
  • Волынская область — от 140 до 175 грн;
  • Днепропетровская область — от 155 до 190 грн;
  • Житомирская область — от 130 до 160 грн;
  • Закарпатская область — от 130 до 160 грн;
  • Запорожская область — от 140 до 180 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 140 до 165 грн;
  • Кировоградская область — от 130 до 160 грн;
  • Львовская область — от 130 до 160 грн;
  • Николаевская область — от 135 до 160 грн;
  • Одесская область — от 145 до 180 грн;
  • Полтавская область — от 130 до 175 грн;
  • Ровенская область — от 140 до 170 грн;
  • Сумская область — от 135 до 160 грн;
  • Тернопольская область — от 140 до 160 грн;
  • Харьковская область — от 155 до 180 грн;
  • Хмельницкая область — от 135 до 165 грн;
  • Черкасская область — от 145 до 170 грн;
  • Черновицкая область — от 140 до 160 грн;
  • Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.

латунь металлолом цены в Украине металл вторичная переработка деньги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:32 Депутат анонсировала изменения в бюджете — сколько идет на армию

07:22 На Кировоградщине арендатор судился за водоем — что решил суд

07:05 Как получить пенсионное удостоверение и где без него не обойтись

07:01 ПриватБанк не дает выписки по счетам, с которых воруют деньги

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого на черном рынке сегодня

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в ноябре

06:30 Выплата за погибшего военного — куда обращаться родственникам

06:30 Соя сильно упала в цене — сколько стоит зерно в ноябре

06:10 Пенсионеры могут получать гораздо большие выплаты — как именно

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

07:32 Депутат анонсировала изменения в бюджете — сколько идет на армию

07:22 На Кировоградщине арендатор судился за водоем — что решил суд

07:05 Как получить пенсионное удостоверение и где без него не обойтись

07:01 ПриватБанк не дает выписки по счетам, с которых воруют деньги

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого на черном рынке сегодня

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в ноябре

06:30 Выплата за погибшего военного — куда обращаться родственникам

06:30 Соя сильно упала в цене — сколько стоит зерно в ноябре

06:10 Пенсионеры могут получать гораздо большие выплаты — как именно

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд