Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 25 ноября 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

Цены на латунь в Украине остаются стабильными и выгодными для планирующих ее реализацию. Эта ситуация объясняется сбалансированностью спроса и предложения на внутреннем рынке, а также стабильностью курса валют.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в ноябре.

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Интересные факты о латуни

Латунь — сплав меди и цинка, который используется человеком уже более 2000 лет. Еще в античные времена его стали применять для изготовления монет, ювелирных изделий и декоративных предметов. Сегодня латунь является популярным материалом во многих отраслях благодаря своей пластичности, что позволяет изготавливать из нее как сложные технические детали, так и изящные предметы искусства, в том числе музыкальные инструменты, такие как трубы и саксофоны. Ее гибкость и обрабатывающая способность делают латунь идеальным выбором для создания сложных форм.

Кроме того, латунь обладает рядом свойств, которые делают ее незаменимой в разных областях. Она обладает высокой стойкостью к коррозии, поэтому активно используется в строительстве, сантехнике и даже судостроении. Ее природные антибактериальные свойства делают латунь идеальным материалом для изготовления медицинских инструментов и кухонной посуды. Латунь не только практична, но и эстетически привлекательна — ее золотистый или красноватый оттенок часто используют в дизайнерских проектах, придавая интерьерам элегантность и стиль.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к разным секторам экономики Украины, включая металлургию. По его мнению, реальные зарубежные инвестиции в восстановление украинской металлургии возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — добавил эксперт.

Новак также подчеркнул, что для возрождения металлургической отрасли после завершения боевых действий потребуется финансирование в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 20 ноября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 155 до 180 грн;

Винницкая область — от 145 до 185 грн;

Волынская область — от 135 до 175 грн;

Днепропетровская область — от 145 до 185 грн;

Житомирская область — от 135 до 175 грн;

Закарпатская область — от 135 до 165 грн;

Запорожская область — от 145 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 140 до 165 грн;

Кировоградская область — от 135 до 165 грн;

Львовская область — от 135 до 165 грн;

Николаевская область — от 135 до 170 грн;

Одесская область — от 145 до 180 грн;

Полтавская область — от 135 до 180 грн;

Ровенская область — от 145 до 175 грн;

Сумская область — от 135 до 165 грн;

Тернопольская область — от 145 до 165 грн;

Харьковская область — от 145 до 180 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 175 грн;

Черкасская область — от 145 до 175 грн;

Черновицкая область — от 140 до 175 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит алюминий в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и медь.