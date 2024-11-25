Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на латунь — сколько стоит металлолом в конце ноября arrow

Цены на латунь — сколько стоит металлолом в конце ноября

25 ноября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 25 ноября 2024 года
Выплавка металла. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на латунь в Украине остаются стабильными и выгодными для планирующих ее реализацию. Эта ситуация объясняется сбалансированностью спроса и предложения на внутреннем рынке, а также стабильностью курса валют.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в ноябре.

Читайте также:

Интересные факты о латуни

Латунь — сплав меди и цинка, который используется человеком уже более 2000 лет. Еще в античные времена его стали применять для изготовления монет, ювелирных изделий и декоративных предметов. Сегодня латунь является популярным материалом во многих отраслях благодаря своей пластичности, что позволяет изготавливать из нее как сложные технические детали, так и изящные предметы искусства, в том числе музыкальные инструменты, такие как трубы и саксофоны. Ее гибкость и обрабатывающая способность делают латунь идеальным выбором для создания сложных форм.

Кроме того, латунь обладает рядом свойств, которые делают ее незаменимой в разных областях. Она обладает высокой стойкостью к коррозии, поэтому активно используется в строительстве, сантехнике и даже судостроении. Ее природные антибактериальные свойства делают латунь идеальным материалом для изготовления медицинских инструментов и кухонной посуды. Латунь не только практична, но и эстетически привлекательна — ее золотистый или красноватый оттенок часто используют в дизайнерских проектах, придавая интерьерам элегантность и стиль.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к разным секторам экономики Украины, включая металлургию. По его мнению, реальные зарубежные инвестиции в восстановление украинской металлургии возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — добавил эксперт.

Новак также подчеркнул, что для возрождения металлургической отрасли после завершения боевых действий потребуется финансирование в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 20 ноября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 155 до 180 грн;
  • Винницкая область — от 145 до 185 грн;
  • Волынская область — от 135 до 175 грн;
  • Днепропетровская область — от 145 до 185 грн;
  • Житомирская область — от 135 до 175 грн;
  • Закарпатская область — от 135 до 165 грн;
  • Запорожская область — от 145 до 180 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 140 до 165 грн;
  • Кировоградская область — от 135 до 165 грн;
  • Львовская область — от 135 до 165 грн;
  • Николаевская область — от 135 до 170 грн;
  • Одесская область — от 145 до 180 грн;
  • Полтавская область — от 135 до 180 грн;
  • Ровенская область — от 145 до 175 грн;
  • Сумская область — от 135 до 165 грн;
  • Тернопольская область — от 145 до 165 грн;
  • Харьковская область — от 145 до 180 грн;
  • Хмельницкая область — от 135 до 175 грн;
  • Черкасская область — от 145 до 175 грн;
  • Черновицкая область — от 140 до 175 грн;
  • Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит алюминий в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и медь.

деньги цены в Украине вторичная переработка латунь металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:43 Эксперт рассказал, как нивелировать мобилизационный ресурс РФ

07:05 Нарушители заплатят вдвое больше — правила штрафов от ТЦК

07:05 Права украинцев на работе — можно ли штрафовать сотрудников

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на русский язык в Приват24

06:49 В Одессе появился стенд с инструкцией на случай ядерного взрыва

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в конце ноября

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

06:30 Цены на сою начали расти — сколько стоит зерно сегодня

06:30 Какие документы надо всем носить с собой, чтобы предъявить их ТЦК

06:14 Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты на бутерброды

07:43 Эксперт рассказал, как нивелировать мобилизационный ресурс РФ

07:05 Нарушители заплатят вдвое больше — правила штрафов от ТЦК

07:05 Права украинцев на работе — можно ли штрафовать сотрудников

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на русский язык в Приват24

06:49 В Одессе появился стенд с инструкцией на случай ядерного взрыва

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в конце ноября

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

06:30 Цены на сою начали расти — сколько стоит зерно сегодня

06:30 Какие документы надо всем носить с собой, чтобы предъявить их ТЦК

06:14 Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты на бутерброды

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

11 ноября 2024

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету