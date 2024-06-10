Ціни на зернові в Україні станом на 10 червня 2024 року — скільки коштує кукурудза

Комбайн у полі. Фото: Reuters

Останнім часом ціни на зерно в Україні зазнали значних коливань, зокрема вартість соняшнику різко впала. Причини цього зниження криються в надлишку пропозиції на ринку, зниженні попиту з боку переробних підприємств, а також у складних погодних умовах, які вплинули на якість урожаю.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 10 червня 2024 року.

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Станом на 10 червня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 154 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 10 чеврня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня вартість кукурудзи почала стрімко знижуватися. У суботу, 1 червня, ціна на кукурудзу в Україні становила 7 334 грн. Така ціна протрималась до вівторка, 4 червня. Цього дня вона впала до 7 323 грн за тонну. У середу, 6 червня, тонна кукурудзи коштувала 7 344 грн, а у четвер, 7 червня, — вже 7 286 грн. У п'ятницю, 8 червня, вартість кукурудзи знизилась до 7 181 грн за тонну, а у суботу, 9 червня, впала до 7 154 грн за тонну. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціна на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор у зв'язку з вторгненням Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

Ми також повідомляли, що Українська зернова асоціація знизила прогноз врожаю на 2024 рік на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зернових та олійних культур порівняно з врожаєм 2023 року, який становив 82,8 млн тонн. Це пов'язано зі скороченням посівних площ через несприятливу цінову кон'юнктуру та посуху в травні в деяких регіонах країни.