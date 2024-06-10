Цены на зерновые в Украине на 10 июня 2024 года — сколько стоит кукуруза

Комбайн в поле. Фото: Reuters

В последнее время цены на зерно в Украине претерпели значительные колебания, в частности, стоимость подсолнечника резко упала. Причины этого снижения кроются в избытке предложения на рынке, снижении спроса со стороны перерабатывающих предприятий, а также в сложных погодных условиях, которые повлияли на качество урожая.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 10 июня 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 10 июня средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 154 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 10 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость кукурузы начала стремительно снижаться. В субботу, 1 июня, цена на кукурузу в Украине составила 7 334 грн. Такая цена продержалась до вторника, 4 июня. В этот день она упала до 7 323 грн за тонну. В среду, 6 июня, тонна кукурузы стоила 7 344 грн, а в четверг, 7 июня, уже 7 286 грн. В пятницу, 8 июня, стоимость кукурузы снизилась до 7 181 грн за тонну, а в субботу, 9 июня, упала до 7 154 грн за тонну. Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цена на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительные убытки, которые понес украинский аграрный сектор в связи с вторжением России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Мы также сообщали, что Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз урожая на 2024 год на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зерновых и масличных культур по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82,8 млн тонн. Это связано с сокращением посевных площадей из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и засухи в мае в некоторых регионах страны.