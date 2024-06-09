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Ціни на соняшник в Україні — як змінилась вартість зерна за тиждень

9 червня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 9 червня 2024 року — скільки коштує соняшник
Збір врожаю соняшника. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на зерно в Україні залишаються стабільними, а вартість деяких агрокультур навіть зростає, незважаючи на війну в країні та блокаду польських кордонів. Зокрема, ціни на соняшник за останній тиждень суттєво підвищились.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 9 червня 2024 року.

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Станом на 9 червня середня ціна соняшнику в Україні становить 18 338 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на соняшник в червні
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 9 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на понад 100 гривень. З суботи, 1 червня, до понеділка, 3 червня, вартість соняшнику становила 18 255 грн. У вівторок, 4 червня, ціна на соняшник зросла до 18 269 грн за тонну і трималась на такому рівні до середи, 5 червня. Проте, у четвер, 6 червня, та у п'ятницю, 7 червня, тонна соняшнику коштувала вже 18 317 грн, а у суботу, 8 червня, його вартість зросла до 18 338 грн. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Скільки коштує соняшник в червні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак у коментарі Новини.LIVE сказав, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів в цілому не сильно впливає на обсяг експорту зернових. Експерт зазначив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції доставляється сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

Ми також повідомляли, що Українська зернова асоціація знизила прогноз врожаю на 2024 рік на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зернових та олійних культур порівняно з врожаєм 2023 року, який становив 82,8 млн тонн. Це пов'язано зі скороченням посівних площ через несприятливу цінову кон'юнктуру та посуху в травні в деяких регіонах країни.

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зерно

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