Цены на зерновые в Украине по состоянию на 31 августа 2024 года — сколько стоит кукуруза

Уборка урожая. Фото: УНІАН

Цены на кукурузу в Украине в последнюю неделю августа демонстрировали колебания, однако остались почти на том же уровне. Основными причинами стали неопределенность на рынке из-за ограничений экспорта и погодных условий, влияющих на урожайность. Также на рынок давят международные факторы, включая спрос на мировых рынках и колебания цен на энергоносители, влияющие на логистику.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 31 августа 2024 года.

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По состоянию на 31 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 726 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 31 августа 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу в последние дни почти не изменилась. В субботу, 24 августа, тонна кукурузы стоила 6 766 грн и держалась на этом уровне до вторника, 27 августа, включительно. В среду, 28 августа, стоимость этой агрокультуры составила 7 020 грн за тонну, однако уже в четверг, 29 августа, цена снизилась до 6 839 грн. В пятницу, 30 августа, тонна кукурузы стоила уже 6 726 грн за тонну. Такая же цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Источник: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы производства упали до 78 миллионов тонн, поскольку значительная часть посевных площадей была утрачена на востоке Украины. Для покрытия внутренних нужд страна требует от 12 до 15 миллионов тонн, но почти весь урожай идет на экспорт, в том числе 90% транспортируется морем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и подсолнечника.

Также мы писали, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины работает над разработкой законодательных изменений поддержки агропроизводителей. В частности, предлагается компенсация использования сельскохозяйственных земель для сооружения фортификационных укреплений.