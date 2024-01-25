Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 25 січня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь є доволі дорогим кольоровим металом, що використовується в різних сферах промисловості, включаючи електротехніку, машинобудування, будівництво та багато інших областей. Унікальні властивості цього матеріалу, такі як висока електропровідність, міцність та стійкість до корозії, роблять його дуже популярним у виробництві та економіці. Саме тому пункти приймання вторинної сировини готові сплачувати значні суми за мідний брухт.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у січні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь була одним із перших металів, освоєних людиною. Вона була виявлена у стародавніх похованнях, датованих 4000 роком до нашої ери. Перші мідні інструменти були простими за конструкцією і виготовлялися з цілих шматків міді. Вони включали раковини, труби і тарілки.

Мідь — це досить поширений елемент у земній корі, його концентрація становить близько 0,006%. Однак у чистому вигляді мідь трапляється рідко. Найчастіше вона зустрічається у вигляді сульфідних руд. Ці руди утворюються внаслідок гідротермальних процесів, що відбуваються глибоко під землею. При таких процесах гарячі розчини багатих металами рідин підіймаються вгору через породи та залишають після себе мінерали.

Мідь стає зеленою внаслідок окислення. Окислення — це хімічна реакція, коли метал взаємодіє з киснем. У разі міді, окислення призводить до утворення оксиду міді, який має зелений колір.

Мідь має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Ці властивості обумовлені тим, що цей метал може взаємодіяти з клітинними стінками бактерій та грибів, викликаючи їхню загибель. Завдяки своїм біоцидним властивостям мідь використовується для виготовлення поверхонь, які контактують із харчовими продуктами, водою та людьми. Наприклад, мідні труби та фітинги використовуються для транспортування питної води, мідні листи та фольга використовуються для пакування харчових продуктів, а мідні поверхні використовуються у лікарнях та інших медичних закладах для запобігання поширенню інфекції.

Переробка міді — це процес перетворення мідного металобрухту на придатний для використання мідний продукт. Переробка міді є важливою частиною економіки, оскільки допомагає скоротити споживання природних ресурсів та знизити забруднення навколишнього середовища. Вона дозволяє: зменшити споживання природних ресурсів і забруднення довкілля, а також мінімізувати витрати на виробництво мідних виробів.

Як правильно здавати мідь

Як зазначалося раніше, мідь є цінним металом, що знаходить застосування в різних галузях промисловості. Ціни на мідь у пунктах приймання вторинних матеріалів можуть змінюватись в залежності від декількох факторів, таких як стан матеріалу, наявність домішок, його форма та місце здачі.

Для отримання максимальної виплати при здачі брухту міді важливо виконати кілька простих кроків перед доставлянням його до пункту приймання вторинних матеріалів.

Наприклад, рекомендується очистити мідні вироби від інших матеріалів і включень. Слід враховувати, що мідні кабелі із сильним окисленням, які були обпалені для зняття ізоляції, можуть мати нижчу вартість. У таких випадках краще використовувати механічний метод очищення.

Пункти приймання готові приймати різні види міді, включаючи кабелі, обмотки від двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання, мідні труби, резервуари кондиціонерів та теплообмінники з мідними трубками. Досвід показує, що найбільш вигідно здавати великі обсяги міді відразу, оскільки це може підвищити тарифи на брухт.

Ціни на брухт міді в Україні у січні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 25 січня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 210 до 240 грн;

Вінницька область — від 190 до 220 грн;

Дніпропетровська область — від 190 до 230 грн;

Житомирська область — від 150 до 170 грн;

Закарпатська область — від 150 до 170 грн;

Запорізька область — від 200 до 240 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 190 грн;

Кіровоградська область — від 190 до 210 грн;

Львівська область — від 165 до 200 грн;

Миколаївська область — від 190 до 230 грн;

Одеська область — від 210 до 250 грн;

Полтавська область — від 180 до 210 грн;

Сумська область — від 180 до 205 грн;

Тернопільська область — від 160 до 190 грн;

Харківська область — від 210 до 250 грн;

Хмельницька область — від 190 до 210 грн;

Черкаська область — від 150 до 180 грн;

Чернівецька область — від 150 до 180 грн;

Чернігівська область — від 170 до 200 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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