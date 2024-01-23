Ціна за 1 г золота в Україні станом на 23 січня 2024 року

Золотий зливок. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — це найбільш відомий метал серед дорогоцінних металів, має багату історію використання людиною. Процеси його видобутку та застосування почались ще задовго до нашої ери. Золото знаходить своє застосування у різних галузях, включаючи промисловість, культуру та релігію. Здавання золота в ломбард — це можливість заробити додаткові кошти, коли це необхідно.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у кінці січня.

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Цікаві факти про золото

Золото є одним із найпопулярніших інвестиційних активів у світі. Воно цінується за свою довговічність, обмежену доступність і роль безпечного активу. Це пов'язано з тим, що золото не піддається впливу таких факторів, як політичні події або коливання валютних курсів. Нині попит на золото зростає з кількох причин. По-перше, інфляція у світі залишається високою, що робить золото привабливим варіантом для захисту від знецінення грошей. По-друге, геополітична напруга також сприяє зростанню попиту на золото, оскільки інвестори розглядають його як безпечний актив в умовах невизначеності.

Золото було відомо людству з давніх часів. Найраніше свідчення використання золота було знайдено в Єгипті та Месопотамії, де воно використовувалося для виготовлення прикрас, предметів розкоші та релігійних предметів. Цей метал був дуже важливим для давніх цивілізацій. Воно використовувалося виготовлення прикрас, предметів розкоші, релігійних предметів і валюти. Золото цінувалося за свою красу, довговічність та рідкість, і відігравало важливу роль у житті стародавніх людей.

Золото є одним із найкращих провідників електрики у світі. Його питомий опір становить всього 2,225 мкОм см, що на 60% нижче, ніж у міді, яка є другим за провідністю металом. Висока електропровідність золота обумовлена тим, що у його кристалічній решітці вільні електрони легко переміщуються. Це робить золото ідеальним матеріалом для використання в електроніці, де потрібно передавати електричний струм із мінімальними втратами.

Попри своє металеве походження, золото має їстівні властивості. У низці азійських країн його застосовували як добавку до фруктів, желе, кави та чаю. З початку 1500-х років сусальне золото стали додавати до міцних спиртних напоїв, таких як Goldschlager і Danziger Goldwasser. Деякі індійські племена вважали, що вживання золота надає здатність до левітації.

Топ-10 країн із найбільшим запасом золота:

США: 8 133 т Німеччина: 3 355 т Італія: 2 452 т Франція: 2 436 т Росія: 2 299 т Китай: 1 948 т Швейцарія: 1040 т Японія: 846 т Індія: 769 т Нідерланди: 612 т

Як правильно здавати золото

Прийманням золота у населення за грошову винагороду в Україні займаються в основному ломбарди. Проте, для тих, хто має золоті вироби з колекційною чи історичною цінністю, вигіднішим може бути розгляд можливості їх продажу колекціонерам чи антикварам. Це стосується золотих монет, годинників та прикрас з цікавою історією. Продукція, створена в період СРСР, також має попит серед колекціонерів завдяки високому вмісту золота в сплаві.

Для здачі золота в ломбард необхідно надати документи, що підтверджують особу, щоб унеможливити продаж вкрадених виробів. Крім того, здавання золотого брухту дозволено здійснювати лише повнолітнім особам.

Під час проведення угоди клієнту надається копія документа, що підтверджує законність угоди купівлі-продажу золотого брухту. Також укладається угода про отримання позички. Клієнт отримує документи, що містять інформацію про суму позики, процентну ставку та строки повернення з відсотками. Також йому видається квитанція, яка буде потрібна для викупу предметів.

Щодо самого золотого брухту, особливих вимог для його підготовки до здавання в ломбард немає. Однак, ретельне очищення від бруду може забезпечити більш точне зважування.

Практично всі види золотих виробів приймаються до ломбарду, за винятком певних категорій, таких як золото у формі самородків, деталей зубопротезування, відходів дорогоцінних металів, сусального золота, орденів та медалей, а також золота з лабораторних деталей та напівфабрикатів.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2428,66 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2421,37 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2404,37 грн/грам.

Закупівельні ціни на зо лото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 800,66 грн/грам.

375 проба: 901,64 грн/грам.

500 проба: 1 202,19 грн/грам.

583 проба: 1 401,75 грн/грам.

585 проба: 1 406,56 грн/грам.

750 проба: 1 803,28 грн/грам.

900 проба: 2 163,93 грн/грам.

916 проба: 2 202,40 грн/грам.

958 проба: 2 303,39 грн/грам.

999 проба: 2 401,97 грн/грам.

999,9 проба: 2 404,13 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 939,47 грн/грам.

500 проба: 1 252,74 грн/грам.

583 проба: 1 491,98 грн/грам.

585 проба: 1 496,43 грн/грам.

750 проба: 1 920.24 грн/грам.

900 проба: 2 288,54 грн/грам.

916 проба: 2 369,29 грн/грам.

958 проба: 2 477,54 грн/грам.

999 проба: 2 581,46 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та чермету в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Цей рідкісний та дорогоцінний метал відіграє важливу роль в історії людства.