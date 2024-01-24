Ціни на брухт чорного металу в Україні 24 січня 2024 року

Виплавка сталі. Фото: forbes.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали — це залізо та його сплави, що містять вуглець в діапазоні від 0,02% до 2,14%. Ці матеріали відіграють важливу роль у сучасній промисловості, застосовуючись у будівництві, машинобудуванні, енергетиці, транспорті, сільському господарстві та інших галузях. Процес переробки чорних металів полягає у їх відновленні з брухту та відходів. Ця діяльність не лише дозволяє скоротити споживання первинних ресурсів та зменшити кількість відходів, але також може приносити значний дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у січні.

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Цікаві факти про чермет

Чавун — це метал заліза з вуглецем, що містить від 2,14% до 4,3% вуглецю. Він має високу міцність і твердість, але при цьому крихкий. Перші згадки про чавун у Китаї відносяться до V-VI століть до нашої ери. На той час чавун використовували для виготовлення монет, зброї та предметів домашнього вжитку. Надалі виробництво чавуну в Китаї розвивалося, і до I століття нашої ери він став широко використовуватися в китайському суспільстві.

Чавун має високу теплоємність, що робить його ідеальним матеріалом для виготовлення печей та камінів. Він також використовується у виробництві чавунних радіаторів опалення.

Сталь — це сплав заліза та вуглецю, в якому вміст вуглецю становить від 0,02 до 2,14%. Це робить її міцнішою, ніж чисте залізо, але менш крихкою, ніж чавун. Історія сталі налічує понад 3800 років. Перші згадки про неї зустрічаються в давньоєгипетських джерелах 1800 до н.е. На той час сталь виготовлялася з метеоритного заліза.

Сталь має здатність до магнітної індукції, що означає, що вона може бути намагнічена. Це тому, що сталь містить атоми заліза, які мають магнітні властивості. При впливі магнітного поля атоми заліза вишиковуються у порядку, що створює магнітний потік. Здатність сталі до магнітної індукції робить її ідеальним матеріалом виготовлення магнітів.

Так, сталь та чавун переробляють. Переробка сталі та чавуну — це процес перетворення старих чи непотрібних сталевих, чи чавунних виробів на нові матеріали. Це важливо, тому що воно допомагає скоротити кількість відходів та заощадити ресурси. Сталь переробляється переважно шляхом плавки. У процесі плавлення сталь нагрівається до розплавленого стану, а потім розливається у форми. До форм можна додавати нові матеріали, такі як легуючі матеріали, щоб поліпшити властивості металу.

Як правильно здавати металобрухт у пункти приймання

Джерелом для виробництва чорних металів є залізна руда. Однак її запаси обмежені, а процеси видобутку та обробки вимагають значних енергетичних витрат. Крім того, варто враховувати, що ці процеси негативно впливають на навколишнє середовище.

Отже, здавання металобрухту до пунктів приймання вторинної сировини може бути надзвичайно корисним. Шляхом переробки використаних металевих виробів можна не лише знизити екологічні збитки, а й отримати непоганий дохід.

Для тих, хто вирішує вперше здати брухт, важливо звернути увагу на такі аспекти.

Дрібні деталі та вироби більш популярні у пунктах приймання металобрухту, оскільки обробка та транспортування таких елементів простіше та економічно вигідніше.

Габаритні конструкції оцінюються нижче через більш трудомісткі процеси транспортування та зважування. Слід врахувати, що вартість металобрухту може знизитися, якщо для завантаження в прес потрібно використовувати різальне обладнання.

Для підготовки брухту до здачі також рекомендується:

Розсортувати брухт на чорні та кольорові метали.

Відокремити нержавіючу сталь від вуглецевої, враховуючи більш високу вартість нержавіючої сталі.

Розібрати складні вироби із неметалевими частинами.

Очистити брухт від забруднень, таких як іржа, забруднення, теплоізоляція та азбест, що може знизити ціну. Деякі компанії приймають ізольовані дроти, але за нижчою ціною.

Розрізати складні та довгі конструкції, листові матеріали для спрощення транспортування та зважування. Деякі покупці брухту надають цю послугу, але вона також може вплинути на ціну.

Здавати одразу велику кількість металобрухту, що може підвищити кінцеву ціну.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4 грн до 6 грн

Вінницька область — від 3 грн до 4 грн

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн

Житомирська область — від 2,5 грн до 4 грн

Закарпатська область — від 2 грн до 4 грн

Запорізька область — від 3 грн до 5 грн

Івано-Франківська область — від 2 грн до 4 грн

Кіровоградська область — від 2 грн до 4 грн

Львівська область — від 3 грн до 4 грн

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн

Одеська область — від 4 грн до 6 грн

Полтавська область — від 3 грн до 5 грн

Сумська область — від 2 грн до 4,5 грн

Тернопільська область — від 2 грн до 4 грн

Харківська область — від 4 грн до 5,5 грн

Хмельницька область — від 2 грн до 5 грн

Черкаська область — від 2,5 грн до 4 грн

Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн

Чернігівська область — від 2 грн до 4 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину та золото в Україні. Ці рідкісні та дорогоцінні метали відіграють важливу роль в історії людства.