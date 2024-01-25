Цены на медь и цветные металлы в Украине на 25 января 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь является довольно дорогим цветным металлом, используемым в различных сферах промышленности, включая электротехнику, машиностроение, строительство и многие другие области. Уникальные свойства этого материала, такие как высокая электропроводность, прочность и стойкость к коррозии, делают его очень популярным в производстве и экономике Именно поэтому пункты приема вторсырья готовы платить значительные суммы за медный лом.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в январе.

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Интересные факты о меди

Медь была одним из первых металлов, освоенных человеком. Она была обнаружена в древних погребениях, датированных 4000 годом до нашей эры. Первые медные инструменты были просты по конструкции и изготовлялись из целых кусков меди. Они включали раковины, трубы и тарелки.

Медь — это достаточно распространенный элемент в земной коре, его концентрация составляет около 0,006%. Однако в чистом виде медь встречается редко. Чаще она встречается в виде сульфидных руд. Эти руды образуются вследствие гидротермальных процессов, происходящих глубоко под землей. При таких процессах горячие растворы богатых металлами жидкостей поднимаются через породы и оставляют минералы.

Медь становится зеленоватой вследствие окисления. Окисление — это химическая реакция, когда металл взаимодействует с кислородом. В случае меди окисление приводит к образованию оксида меди, который имеет зеленый цвет.

Медь обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Эти свойства обусловлены тем, что этот металл может взаимодействовать с клеточными стенками бактерий и грибов, вызывая их гибель. Благодаря своим биоцидным свойствам медь используется для изготовления поверхностей контактирующих с пищевыми продуктами, водой и людьми. Например, медные трубы и фитинги используются для транспортировки питьевой воды, медные листы и фольга используются для упаковки пищевых продуктов, а медные поверхности используются в больницах и других медицинских учреждениях для предотвращения распространения инфекции.

Переработка меди — это процесс превращения медного металлолома в подходящий для использования медный продукт. Переработка меди является важной частью экономики, поскольку помогает сократить потребление природных ресурсов и снизить загрязнение окружающей среды. Она позволяет уменьшить потребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, а также минимизировать затраты на производство медных изделий.

Как правильно сдавать медь

Как отмечалось ранее, медь является ценным металлом, находящим применение в различных отраслях промышленности. Цены на медь в пунктах приема вторичных материалов могут изменяться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние материала, наличие примесей, его форма и место сдачи.

Для получения максимальной выплаты при сдаче лома меди важно выполнить несколько простых шагов перед доставкой его в пункт приема вторичных материалов.

К примеру, рекомендуется очистить медные изделия от других материалов и включений. Следует учитывать, что медные кабели с сильным окислением, обожженные для снятия изоляции, могут иметь более низкую стоимость. В таких случаях лучше использовать механический метод очищения.

Пункты приема лома готовы принимать различные виды меди, включая кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование, медные трубы, резервуары кондиционеров и теплообменники с медными трубками. Опыт показывает, что наиболее выгодно сдавать большие объемы меди сразу, поскольку это может повысить тарифы на металлолом.

Цены на лом меди в Украине в январе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 25 января 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 210 до 240 грн;

Винницкая область — от 190 до 220 грн;

Днепропетровская область — от 190 до 230 грн;

Житомирская область — от 150 до 170 грн;

Закарпатская область — от 150 до 170 грн;

Запорожская область — от 200 до 240 грн;

Ивано-Франковская область — от 170 до 190 грн;

Кировоградская область — от 190 до 210 грн;

Львовская область — от 165 до 200 грн;

Николаевская область — от 190 до 230 грн;

Одесская область — от 210 до 250 грн;

Полтавская область — от 180 до 210 грн;

Сумская область – от 180 до 205 грн;

Тернопольская область — от 160 до 190 грн;

Харьковская область — от 210 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 210 грн;

Черкасская область — от 150 до 180 грн;

Черновицкая область — от 150 до 180 грн;

Черниговская область — от 170 до 200 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом чермета, алюминия, бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине. Эти редкие и драгоценные металлы играют немаловажную роль в истории человечества.