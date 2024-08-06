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Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

6 серпня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 6 серпня 2024 року
Виплавка металу. Фото: peeljonescopper.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Мідь — це кольоровий метал, що високо цінується за відмінну електропровідність, міцність та стійкість до корозії. Він знаходить застосування у різних галузях промисловості, включаючи електротехніку, будівництво, машинобудування та виробництво побутових виробів. Ці властивості роблять мідь популярним та цінним матеріалом, за який у пунктах прийому вторинної сировини можна отримати досить гарну суму.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у серпні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — один із перших металів, що були освоєні людством. З неї виготовляли знаряддя праці, прикраси та різноманітні предмети. Латинська назва міді — Cuprum — походить від назви острова Кіпр, де вже в III тисячолітті до н. е. існували мідні копальні та велася виплавка цього металу.

За обсягами світового виробництва та споживання мідь посідає третє місце, поступаючись лише залізу та алюмінію. У 2022 році глобальний обсяг виробництва міді сягнув приблизно 20 мільйонів тонн, тоді як споживання становило близько 22 мільйонів тонн. Ключовими виробниками міді є Чилі, Китай, Перу, США та Австралія, а основними споживачами — Китай, США, Японія, Німеччина та Південна Корея.

Розроблено безліч мідних сплавів, багато з яких знаходять важливе застосування. Латунь є сплавом міді та цинку, а бронза традиційно складається з міді та олова, хоча може також відноситися до будь-яких інших мідних сплавів, наприклад до алюмінієвої бронзи. Крім того, мідь відіграє ключову роль у сплавах припоїв зі срібла та золота, що застосовуються в ювелірній промисловості, впливаючи на колір, жорсткість та температуру плавлення цих сплавів.

Антимікробні властивості міді зробили її популярним металом у медичній сфері. У низці лікарень проводять експерименти з покриттям міддю поверхонь, що часто використовуються, таких як поручні ліжок і кнопки виклику, щоб уповільнити поширення внутрішньолікарняних інфекцій. Мідь знищує мікроби та шкідливі мікроорганізми, впливаючи на електричний заряд клітинних мембран.

У 1977 році НАСА відправило до космосу дві позолочені мідні грамофонні платівки, на яких були записані зображення та звуки із Землі. Ці записи включали безліч зображень, фрагменти різними мовами, а також звуки природи, такі як дощ, грім та спів птахів. Для їх створення вибрали мідь, оскільки цей метал здатний зберігати інформацію протягом мільйонів років, ймовірно довше, ніж людство проіснує. Саме тому мідь часто називають "вічним металом".

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу в Україні, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни і їх відновлення стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також додав, що наразі експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 6 серпня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 210 до 280 грн;

Вінницька область — від 200 до 280 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 260 грн;

Житомирська область — від 230 до 260 грн;

Закарпатська область — від 230 до 260 грн;

Запорізька область — від 210 до 280 грн;

Івано-Франківська область — від 245 до 265 грн;

Кіровоградська область — від 230 до 250 грн;

Львівська область — від 230 до 255 грн;

Миколаївська область — від 220 до 260 грн;

Одеська область — від 245 до 275 грн;

Полтавська область — від 210 до 250 грн;

Сумська область — від 200 до 230 грн;

Тернопільська область — від 200 до 240 грн;

Харківська область — від 240 до 290 грн;

Хмельницька область — від 250 до 270 грн;

Черкаська область — від 245 до 265 грн;

Чернівецька область — від 220 до 260 грн;

Чернігівська область — від 245 до 270 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на алюмінійчормет та золото.

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