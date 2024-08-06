Цены на медь и цветные металлы в Украине на 6 августа 2024 года

Выплавка металла. Фото: peeljonescopper.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — это цветной металл, который высоко ценится за отличную электропроводность, прочность и стойкость к коррозии. Он находит применение в разных отраслях промышленности, включая электротехнику, строительство, машиностроение и производство бытовых изделий. Эти свойства делают медь популярным и ценным материалом, за который в пунктах приема вторсырья можно получить достаточно хорошую сумму.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в августе.

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Интересные факты о меди

Медь — один из первых металлов, освоенных человечеством. Из нее изготовляли орудия труда, украшения и всевозможные предметы. Латинское название меди – Cuprum – происходит от названия острова Кипр, где уже в III тысячелетии до н. е. существовали медные рудники и велась выплавка этого металла.

По объемам мирового производства и потребления медь занимает третье место, уступая только железу и алюминию. В 2022 году глобальный объем производства меди составил около 20 миллионов тонн, тогда как потребление составляло около 22 миллионов тонн. Ключевыми производителями меди являются Чили, Китай, Перу, США и Австралия, а основными потребителями — Китай, США, Япония, Германия и Южная Корея.

Разработано множество медных сплавов, многие из которых находят важное применение. Латунь является медным и цинковым сплавом, а бронза традиционно состоит из меди и олова, хотя может также относиться к любым другим медным сплавам, например к алюминиевой бронзе. Кроме того, медь играет ключевую роль в сплавах припоев из серебра и золота, применяемых в ювелирной промышленности, влияя на цвет, жесткость и температуру плавления этих сплавов.

Антимикробные свойства меди сделали ее популярным металлом в медицинской сфере. В ряде больниц проводят эксперименты с покрытием медью часто используемых поверхностей, таких как поручни кроватей и кнопки вызова, чтобы замедлить распространение внутрибольничных инфекций. Медь уничтожает микробы и вредные микроорганизмы, оказывая влияние на электрический заряд клеточных мембран.

В 1977 году НАСА отправило в космос две позолоченные медные граммофонные пластинки, на которых записаны изображения и звуки с Земли. Эти записи включали множество изображений, фрагменты на разных языках, а также звуки природы, такие как дождь, гром и пение птиц. Для их создания выбрали медь, поскольку этот металл способен хранить информацию в течение миллионов лет, вероятно дольше, чем человечество просуществует. Именно поэтому медь часто называют "вечным металлом".

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу в Украине, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов находятся на востоке страны и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также добавил, что экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на лом меди в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 6 августа 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 210 до 280 грн;

Винницкая область — от 200 до 280 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 260 грн;

Житомирская область — от 230 до 260 грн;

Закарпатская область — от 230 до 260 грн;

Запорожская область — от 210 до 280 грн;

Ивано-Франковская область — от 245 до 265 грн;

Кировоградская область — от 230 до 250 грн;

Львовская область — от 230 до 255 грн;

Николаевская область — от 220 до 260 грн;

Одесская область — от 245 до 275 грн;

Полтавская область — от 210 до 250 грн;

Сумская область — от 200 до 230 грн;

Тернопольская область — от 200 до 240 грн;

Харьковская область — от 240 до 290 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 270 грн;

Черкасская область — от 245 до 265 грн;

Черновицкая область — от 220 до 260 грн;

Черниговская область — от 245 до 270 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на алюминий, чермет и золото.