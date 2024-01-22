Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 22 січня 2024

Обробка металу. Фото: axatec.de

Латунь складається переважно із міді та цинку, створюючи сплав, який володіє чудовою корозійною стійкістю та золотистим відтінком. Цей матеріал застосовується в різних сферах, включаючи виготовлення музичних інструментів, декоративних виробів, електротехніки та водопровідних систем. Латунь також вражає своєю здатністю до обробки, лиття та гармонійного поєднання практичності з естетикою. Додатковим плюсом є можливість заробітку при здачі латуні на переробку до пунктів прийому металобрухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 22 січня.

Читайте також:

Цікаві факти про латунь

Латунь — це не лише практичний матеріал, але і частина культурної історії, вражаючи своєю варіативністю застосувань та витонченим мистецтвом.

Латунь використовується людством ще з давніх часів. Археологічні знахідки підтверджують, що цей сплав був відомий і використовувався ще в часи стародавнього Риму та Месопотамії. У Храмі Золотого Дракона на Тайвані розташовані неймовірні латунні двері. Це шедевр металургійного мистецтва, а їх вага перевищує 8 тонн.

В Індії традиційно виготовляють вражаючі латунні статуетки. Майстри вручну створюють деталізовані та красиві твори мистецтва, використовуючи лиття та різьблення. У Вікторії, Канада, розташований один із найбільших латунних дзвонів у світі. Дзвін "Після бурі" важить більше 8 тонн та став частиною пам'ятника міського парку.

У багатьох країнах латунь використовується для виготовлення монет, оскільки він поєднує в собі міцність та здатність витримувати корозію. Латуньні монети можуть мати золотистий або кольоровий вигляд. Також латунь широко використовується для виготовлення музичних інструментів, таких як труби, саксофони та фаготи. Цей матеріал допомагає створити багатий та теплий звук.

Як найдорожче здати латунь на металобрухт

Мідь і латунь мають схожі характеристики, але основна відмінність між цими двома матеріалами полягає в тому, що мідь є чистим металом, в той час як латунь є сплавом міді з іншими металами. Ця різниця впливає на ринкові ціни, де мідь оцінюється вище латуні.

Існує кілька способів для розрізнення міді та латуни. Мідь має червоно-рожевий або коричневий відтінок, тоді як латунь має жовтуватий колір, що нагадує золото. Звуковий тест також ефективний при розпізнаванні цих металів: удар по меду створює глухий, низький звук, тоді як латунь видає дзвінкіший звук.

Крім того, соляний розчин може допомогти в їхній ідентифікації. Мідь є активнішим металом, ніж цинк, основний компонент латуни. Тому мідь більш схильна до окислення в соляному розчині. Якщо предмет виготовлений із меду, на його поверхні з'явиться зелений або синій наліт. Якщо ж предмет виготовлений з латуни, то на його поверхні нальоту не буде. Цинк, що міститься в латуні, запобігає окисленню міді.

Для максимізації прибутку при здачі латуні до пунктів прийому вторинної сировини рекомендується очищати вироби від неметалічних компонентів, та забрудненнь. Також доцільно класифікувати латунь згідно з вимогами переробки та, за можливості, розрізати великі деталі на дрібніші для полегшення переробки.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — от 125 до 175 грн;

Вінницька область — от 125 до 150 грн;

Волинська область — от 90 до 120 грн;

Дніпропетровська область — от 120 до 155 грн;

Житомирська область — от 70 до 105 грн;

Закарпатська область — от 90 до 125 грн;

Запорізька область — от 135 до 170 грн;

Івано-Франківська область — от 115 до 165 грн;

Кіровоградська область — от 70 до 95 грн;

Львівська область — от 115 до 145 грн;

Миколаївська область — от 115 до 155 грн;

Одеська область — от 145 до 175 грн;

Полтавська область — от 130 до 170 грн;

Рівненська область — от 70 до 100 грн;

Сумська область — от 80 до 105 грн;

Тернопільська область — от 70 до 100 грн;

Харьківська область — от 145 до 175 грн;

Хмельницька область — от 120 до 150 грн;

Черкаська область — от 85 до 125 грн;

Чернівецька область — от 95 до 135 грн;

Чернігівська область — от 135 до 155 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, бронзи, чермету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину та золото в Україні. Ці рідкісні та дорогоцінні метали, що відіграє важливу роль в історії людства.