Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 17 января 2024 года

Переплавка металла. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь является крепким сплавом меди и цинка с выдающейся электро- и теплопроводностью. Золотой оттенок делает этот материал востребованным при создании декоративных изделий. Кроме того, латунь используется в производстве электротехнических устройств, шестерен, подшипников и ювелирных украшений. Переработка латуни способствует экономии ресурсов, поскольку требует меньше энергии и материалов для производства новых изделий из этого сплава. Дополнительным плюсом является возможность заработка при сдаче латуни на переработку в пункты приема металлолома.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в январе.

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Интересные факты о латуни

Латунь — это сплав меди и цинка. Содержание цинка в латуни может изменяться от 5 до 45%, при этом медь всегда составляет не менее 50%. Причем латунь была известна задолго до открытия цинка как химического элемента. Первые латунные изделия были изготовлены в Древнем Египте и Месопотамии в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. В этих регионах были обнаружены месторождения цинковой руды, используемой для изготовления латуни.

Цвет латуни определяется соотношением меди и цинка в сплаве. Медь имеет красновато-желтый цвет, а цинк — белый. Чем больше цинка в латуни, тем светлее будет ее цвет. Так, латунь с содержанием цинка до 20% имеет ярко-желтый цвет, напоминающий золото. Латунь с содержанием цинка от 20 до 36% имеет более приглушенный желтый цвет. А латунь с содержанием цинка от 36 до 45% имеет зеленый оттенок. Цвет латуни также может быть изменен добавлением других металлов, таких как марганец, никель или олово. Марганец придает латуни красный оттенок, никель — серебристый, а олово — белый.

Латунь не окисляется на воздухе, как это делает чистая медь. Это связано с тем, что цинк в составе латуни образует защитный слой оксида цинка, который препятствует дальнейшему окислению. Латунь также устойчива к воздействию морской воды. Это связано с тем, что хлорид-ионы, присутствующие в морской воде, реагируют с цинком, образуя нерастворимый хлорид цинка. Этот слой также предохраняет латунь от дальнейшего разрушения.

Латунь обладает хорошей пластичностью, прочностью и ковкостью. Эти свойства позволяют латуни хорошо подвергаться разным видам механической обработки. Латунь также хорошо поддается шлифовке и полировке, что позволяет получать изделия с гладкой и блестящей поверхностью.

Латунь обладает множеством полезных свойств, включая прочность, долговечность, стойкость к коррозии и хорошую электропроводность. Эти свойства делают латунь востребованным материалом в разных отраслях промышленности, строительства, искусства и быта.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Медь и латунь имеют схожие характеристики, но основное отличие между этими двумя материалами состоит в том, что медь является чистым металлом, в то время как латунь является медным сплавом с другими металлами. Эта разница влияет на рыночные цены, где медь оценивается выше латуни.

Существует несколько способов различения меди и латуны. Медь имеет красно-розовый или коричневый оттенок, тогда как латунь имеет желтоватый цвет, напоминающий золото. Звуковой тест также эффективен при распознавании этих металлов: удар по меду создает глухой, низкий звук, тогда как латунь издает более звонкий звук.

Кроме того, соляной раствор может помочь в их идентификации. Медь является более активным металлом, чем цинк, основной компонент латуны. Поэтому медь более подвержена окислению в соляном растворе. Если предмет сделан из меда, на его поверхности появится зеленый или синий налет. Если же предмет сделан из латуны, то на его поверхности налета не будет. Цинк, содержащийся в латуни, предотвращает окисление меди.

Для максимизации стоимости при сдаче латуни в пункты приема вторичного сырья рекомендуется очищать изделия от неметаллических компонентов, отложенных и загрязненных. Также целесообразно классифицировать латунь согласно требованиям переработки и, по возможности, разрезать большие детали на более мелкие для облегчения переработки.

Цены на латунь в Украине

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 110 до 170 грн;

Винницкая область — от 120 до 135 грн;

Волынская область — от 75 до 105 грн;

Днепропетровская область — от 130 до 150 грн;

Житомирская область — от 70 до 95 грн;

Закарпатская область — от 95 до 120 грн;

Запорожская область — от 110 до 175 грн;

Ивано—Франковская область — от 100 до 1160 грн;

Кировоградская область — от 70 до 85 грн;

Львовская область — от 110 до 135 грн;

Николаевская область — от 105 до 155 грн;

Одесская область — от 140 до 175 грн;

Полтавская область — от 135 до 170 грн;

Ровенская область — от 75 до 105 грн;

Сумская область – от 85 до 105 грн;

Тернопольская область — от 75 до 105 грн;

Харьковская область — от 140 до 175 грн;

Хмельницкая область — от 125 до 155 грн;

Черкасская область — от 80 до 115 грн;

Черновицкая область — от 85 до 105 грн;

Черниговская область — от 115 до 165 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом и меди в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом, алюминия , бронзы , чермета и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину и золото в Украине. Эти редкие и драгоценные металлы играют важную роль в истории человечества.