Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 16 января 2024 года

Выплавка металла. Фото: prometeia.it

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — самый распространенный металл в земной коре, он составляет около 8% ее массы. Он обладает множеством полезных свойств, которые делают его незаменимым для современной цивилизации. Это легкий и крепкий металл с высокой электропроводностью и теплопроводностью. Он широко используется в строительстве, машиностроении, авиации и космонавтике. Кроме того, алюминий долговечен, устойчив к коррозии и экологически чист. Он легко перерабатывается, и его можно использовать повторно неограниченное количество раз.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в январе 2024 года.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

Алюминий — это третий по распространенности элемент в земной коре, он составляет около 8% ее массы. Это означает, что в среднем по каждому кубическому метру земной коры содержится около 270 кг алюминия. Алюминий содержится во многих минералах, но важнейшими его источниками являются бокситы. Бокситы — это осадочные породы, состоящие из гидроксидов алюминия. Они образуются в тропических и субтропических регионах в результате выветривания алюмосиликатных горных пород.

Алюминий — это один из самых легких металлов. При одинаковом объеме алюминий весит втрое меньше стали. Легкость алюминия делает его незаменимым материалом в различных сферах, где важна прочность и компактность. К примеру, алюминий широко используется в авиастроении, автомобилестроении, строительстве и производстве упаковки.

Чистый алюминий имеет относительно невысокую прочность на разрыв. Однако добавление к алюминию небольших количеств других элементов, таких как марганец, кремний, медь, магний или цинк значительно повышает его прочность. Высокая прочность на разрыв алюминия делает его незаменимым материалом в разных отраслях, где важна способность материала сопротивляться нагрузкам.

Алюминий является хорошим проводником электричества и тепла. Он может передавать электрический ток и тепло с такой же эффективностью, как и медь, но при этом алюминий вдвое легче меди. Хорошая электропроводность алюминия делает его незаменимым материалом в разных сферах, где важна передача электрического тока. Например, алюминий широко используется в электротехнике, электроэнергетике и т.д.

Алюминий является экологически чистым материалом, не содержит вредных примесей и выделяет вредные вещества при переработке. Алюминий легко перерабатывается, и его можно перерабатывать нескончаемое количество раз без утраты свойства. Переработка алюминия позволяет сэкономить природные ресурсы и снизить количество отходов. Производство алюминия из вторсырья требует 95% меньше энергии, чем производство алюминия из первичных материалов.

Как правильно сдавать лом алюминия

Цены на алюминий при сдаче в пункты приема вторичного сырья могут изменяться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние лома и наличие примесей. Электротехнические изделия из алюминия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле, являются наиболее ценными формами этого металла. Алюминиевые профили также могут приносить высокую прибыль, в то время как обычная алюминиевая стружка и банки часто оцениваются ниже.

Для подготовки алюминиевого лома к сдаче рекомендуется придерживаться нескольких основных принципов:

Классифицируйте алюминиевый лом по его типу и состоянию, учитывая, что разные виды алюминия могут иметь разную стоимость, что может повысить вероятность получения более высокой цены.

Очищайте алюминиевый металлолом от включений других металлов и материалов. Чем чище алюминий, тем выше возможность получить более высокую цену при сдаче.

Избавьтесь от изоляции на кабелях и проводах, поскольку пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала на этапе приемки, что влияет на его оценку. Важно учесть, что некоторые пункты приема могут завышать вес изоляции проводов.

Удалите коррозию из металла. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, ваш лом может иметь загрязнение от других материалов.

Рассмотрите возможность сдачи алюминиевого лома оптом, поскольку многие пункты приема предлагают более выгодные условия именно оптовым поставщикам.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 90 грн;

Винницкая область — от 25 до 45 грн;

Волынская область — от 20 до 40 грн;

Днепропетровская область — от 25 до 40 грн;

Житомирская область — от 30 до 50 грн;

Закарпатская область — от 20 до 40 грн;

Запорожская область — от 40 до 80 грн;

Ивано—Франковская область — от 20 до 40 грн;

Кировоградская область — от 25 до 40 грн;

Львовская область — от 25 до 40 грн;

Николаевская область — от 30 до 55 грн;

Одесская область — от 40 до 65 грн;

Полтавская область — от 25 до 40 грн;

Ровенская область — от 25 до 40 грн;

Сумская область — от 20 до 35 грн;

Тернопольская область — от 15 до 40 грн;

Харьковская область — от 40 до 85 грн;

Хмельницкая область — от 20 до 35 грн;

Черкасская область — от 25 до 45 грн;

Черновицкая область — от 30 до 55 грн;

Черниговская область — от 25 до 40 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом и меди в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы , чермета и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину и золото в Украине. Эти редкие и драгоценные металлы играют важную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.