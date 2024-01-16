Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 16 января 2024 года

Цена 1 кг алюминия в Украине. Сколько стоят цветные металлы в январе
Алюминий — самый распространенный металл в земной коре, он составляет около 8% ее массы. Он обладает множеством полезных свойств, которые делают его незаменимым для современной цивилизации. Это легкий и крепкий металл с высокой электропроводностью и теплопроводностью. Он широко используется в строительстве, машиностроении, авиации и космонавтике. Кроме того, алюминий долговечен, устойчив к коррозии и экологически чист. Он легко перерабатывается, и его можно использовать повторно неограниченное количество раз.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в январе 2024 года.
Интересные факты об алюминии
Алюминий — это третий по распространенности элемент в земной коре, он составляет около 8% ее массы. Это означает, что в среднем по каждому кубическому метру земной коры содержится около 270 кг алюминия. Алюминий содержится во многих минералах, но важнейшими его источниками являются бокситы. Бокситы — это осадочные породы, состоящие из гидроксидов алюминия. Они образуются в тропических и субтропических регионах в результате выветривания алюмосиликатных горных пород.
Алюминий — это один из самых легких металлов. При одинаковом объеме алюминий весит втрое меньше стали. Легкость алюминия делает его незаменимым материалом в различных сферах, где важна прочность и компактность. К примеру, алюминий широко используется в авиастроении, автомобилестроении, строительстве и производстве упаковки.
Чистый алюминий имеет относительно невысокую прочность на разрыв. Однако добавление к алюминию небольших количеств других элементов, таких как марганец, кремний, медь, магний или цинк значительно повышает его прочность. Высокая прочность на разрыв алюминия делает его незаменимым материалом в разных отраслях, где важна способность материала сопротивляться нагрузкам.
Алюминий является хорошим проводником электричества и тепла. Он может передавать электрический ток и тепло с такой же эффективностью, как и медь, но при этом алюминий вдвое легче меди. Хорошая электропроводность алюминия делает его незаменимым материалом в разных сферах, где важна передача электрического тока. Например, алюминий широко используется в электротехнике, электроэнергетике и т.д.
Алюминий является экологически чистым материалом, не содержит вредных примесей и выделяет вредные вещества при переработке. Алюминий легко перерабатывается, и его можно перерабатывать нескончаемое количество раз без утраты свойства. Переработка алюминия позволяет сэкономить природные ресурсы и снизить количество отходов. Производство алюминия из вторсырья требует 95% меньше энергии, чем производство алюминия из первичных материалов.
Как правильно сдавать лом алюминия
Цены на алюминий при сдаче в пункты приема вторичного сырья могут изменяться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние лома и наличие примесей. Электротехнические изделия из алюминия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле, являются наиболее ценными формами этого металла. Алюминиевые профили также могут приносить высокую прибыль, в то время как обычная алюминиевая стружка и банки часто оцениваются ниже.
Для подготовки алюминиевого лома к сдаче рекомендуется придерживаться нескольких основных принципов:
- Классифицируйте алюминиевый лом по его типу и состоянию, учитывая, что разные виды алюминия могут иметь разную стоимость, что может повысить вероятность получения более высокой цены.
- Очищайте алюминиевый металлолом от включений других металлов и материалов. Чем чище алюминий, тем выше возможность получить более высокую цену при сдаче.
- Избавьтесь от изоляции на кабелях и проводах, поскольку пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала на этапе приемки, что влияет на его оценку. Важно учесть, что некоторые пункты приема могут завышать вес изоляции проводов.
- Удалите коррозию из металла. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, ваш лом может иметь загрязнение от других материалов.
- Рассмотрите возможность сдачи алюминиевого лома оптом, поскольку многие пункты приема предлагают более выгодные условия именно оптовым поставщикам.
Цены на алюминий в Украине
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 40 до 90 грн;
Винницкая область — от 25 до 45 грн;
Волынская область — от 20 до 40 грн;
Днепропетровская область — от 25 до 40 грн;
Житомирская область — от 30 до 50 грн;
Закарпатская область — от 20 до 40 грн;
Запорожская область — от 40 до 80 грн;
Ивано—Франковская область — от 20 до 40 грн;
Кировоградская область — от 25 до 40 грн;
Львовская область — от 25 до 40 грн;
Николаевская область — от 30 до 55 грн;
Одесская область — от 40 до 65 грн;
Полтавская область — от 25 до 40 грн;
Ровенская область — от 25 до 40 грн;
Сумская область — от 20 до 35 грн;
Тернопольская область — от 15 до 40 грн;
Харьковская область — от 40 до 85 грн;
Хмельницкая область — от 20 до 35 грн;
Черкасская область — от 25 до 45 грн;
Черновицкая область — от 30 до 55 грн;
Черниговская область — от 25 до 40 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом и меди в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
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