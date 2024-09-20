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Цены на цветные металлы в сентябре — сколько стоит 1 кг лома меди в Украине

20 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 20 сентября 2024 года
Рабочие медеплавильного завода. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на медь в Украине остаются стабильными после недавнего роста, но их дальнейшее повышение прекратилось. Эксперты связывают это с глобальными факторами, такими как стабилизация спроса на международных рынках и улучшение ситуации с поставкой сырья, что остановило давление на ценообразование внутри страны.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в конце сентября.

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Интересные факты о меди

Медь — один из первых металлов, который начала использовать человеческая цивилизация еще более 10 тысяч лет назад. Она известна своими уникальными свойствами, такими, как высокая электропроводность и стойкость к коррозии. Медь также обладает отличными антимикробными свойствами, поэтому ее часто используют в медицинских и санитарных изделиях. Этот металл встречается не только в электропроводке или трубах, но и в старинных монетах, деталях техники и даже в украшениях.

Чтобы сдать медь на лом дороже, следует обратить внимание на ее чистоту и подготовку. Высокую цену обычно предлагают за очищенную медь без изоляции и примесей. Перед сдачей рекомендуется тщательно очистить кабели или трубы от пластмассы и других материалов, а также отсортировать медь по типу: "красная" (чистая) медь стоит дороже других видов, таких как медный сплав или грязная медь.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что война нанесла тяжелый удар по металлургической отрасли Украины, уничтожив около двух третей ее производственных мощностей. Если в 2021 году украинские предприятия производили 21 миллион тонн чугуна, то в 2023 году этот объем упал до 6 миллионов тонн. Подобное значительное понижение наблюдается и в производстве стали.

Пендзин также отметил, что российская агрессия привела к значительному уменьшению экспорта украинской металлургической продукции.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — сказал эксперт.

Цены на металлолом в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 20 сентября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 240 до 280 грн;
  • Винницкая область — от 240 до 260 грн;
  • Днепропетровская область — от 225 до 260 грн;
  • Житомирская область — от 220 до 240 грн;
  • Закарпатская область — от 215 до 240 грн;
  • Запорожская область — от 215 до 245 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 235 до 250 грн;
  • Кировоградская область — от 220 до 250 грн;
  • Львовская область — от 230 до 255 грн;
  • Николаевская область — от 225 до 250 грн;
  • Одесская область — от 240 до 265 грн;
  • Полтавская область — от 215 до 240 грн;
  • Сумская область — от 215 до 245 грн;
  • Тернопольская область — от 215 до 245 грн;
  • Харьковская область — от 255 до 280 грн;
  • Хмельницкая область — от 240 до 275 грн;
  • Черкасская область — от 235 до 265 грн;
  • Черновицкая область — от 235 до 260 грн;
  • Черниговская область — от 240 до 270 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.

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