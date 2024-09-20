Цены на медь и цветные металлы в Украине на 20 сентября 2024 года

Цены на цветные металлы в сентябре — сколько стоит 1 кг лома меди в Украине
Цены на медь в Украине остаются стабильными после недавнего роста, но их дальнейшее повышение прекратилось. Эксперты связывают это с глобальными факторами, такими как стабилизация спроса на международных рынках и улучшение ситуации с поставкой сырья, что остановило давление на ценообразование внутри страны.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в конце сентября.
Интересные факты о меди
Медь — один из первых металлов, который начала использовать человеческая цивилизация еще более 10 тысяч лет назад. Она известна своими уникальными свойствами, такими, как высокая электропроводность и стойкость к коррозии. Медь также обладает отличными антимикробными свойствами, поэтому ее часто используют в медицинских и санитарных изделиях. Этот металл встречается не только в электропроводке или трубах, но и в старинных монетах, деталях техники и даже в украшениях.
Чтобы сдать медь на лом дороже, следует обратить внимание на ее чистоту и подготовку. Высокую цену обычно предлагают за очищенную медь без изоляции и примесей. Перед сдачей рекомендуется тщательно очистить кабели или трубы от пластмассы и других материалов, а также отсортировать медь по типу: "красная" (чистая) медь стоит дороже других видов, таких как медный сплав или грязная медь.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что война нанесла тяжелый удар по металлургической отрасли Украины, уничтожив около двух третей ее производственных мощностей. Если в 2021 году украинские предприятия производили 21 миллион тонн чугуна, то в 2023 году этот объем упал до 6 миллионов тонн. Подобное значительное понижение наблюдается и в производстве стали.
Пендзин также отметил, что российская агрессия привела к значительному уменьшению экспорта украинской металлургической продукции.
"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — сказал эксперт.
Цены на металлолом в Украине в сентябре
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 20 сентября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 240 до 280 грн;
- Винницкая область — от 240 до 260 грн;
- Днепропетровская область — от 225 до 260 грн;
- Житомирская область — от 220 до 240 грн;
- Закарпатская область — от 215 до 240 грн;
- Запорожская область — от 215 до 245 грн;
- Ивано-Франковская область — от 235 до 250 грн;
- Кировоградская область — от 220 до 250 грн;
- Львовская область — от 230 до 255 грн;
- Николаевская область — от 225 до 250 грн;
- Одесская область — от 240 до 265 грн;
- Полтавская область — от 215 до 240 грн;
- Сумская область — от 215 до 245 грн;
- Тернопольская область — от 215 до 245 грн;
- Харьковская область — от 255 до 280 грн;
- Хмельницкая область — от 240 до 275 грн;
- Черкасская область — от 235 до 265 грн;
- Черновицкая область — от 235 до 260 грн;
- Черниговская область — от 240 до 270 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.
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