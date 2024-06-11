Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 11 июня 2024 года

Отливка металла. Фото: stainlesssteelcasting.net

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий занимает важное место в разных отраслях экономики и промышленности. Благодаря своей легкости и прочности этот металл незаменим в авиационной и автомобильной промышленности, а также в строительстве. Он широко используется в производстве упаковки, электротехнических устройств и медицинских изделий. Кроме того, алюминий легко перерабатывается, что снижает нагрузку на экологию и предоставляет дополнительные возможности для заработка.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 11 июня.

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Интересные факты об алюминии

Производство алюминия требует значительных затрат энергии. Для получения одного килограмма алюминия требуется эквивалент 7 килограммов нефти, тогда как для стали этот показатель составляет 1,5 килограмма, а для пластика — 2 килограмма. На 2019 год крупнейшие алюминиевые заводы находятся в Китае, Индии, России, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня Китай является ведущим производителем алюминия, снабжая 55% мирового объема производства.

Алюминий является третьим по распространенности элементом в земной коре. Впрочем, этот металл не участвует в метаболических процессах живых организмов. Высокая электроположительность позволяет алюминию легко отдавать электроны другим элементам. Такое свойство делает этот металл токсичным для живых существ, поскольку он способен связываться с ключевыми молекулами, такими как ДНК и белки.

Несмотря на то, что алюминий составляет 8% земной коры по весу, в природе он не встречается в чистом металлическом виде. Из-за сложности процесса его очистки в течение большей части XIX века алюминий считался невероятно редким и даже более ценным, чем серебро или золото.

Алюминий эффективно отражает солнечную радиацию, но длительное воздействие солнечных лучей ускоряет износ его поверхности. Это можно предотвратить благодаря анодированию, которое создает защитный оксидный слой на металле.

Первое промышленное производство алюминия началось в 1856 году благодаря французскому химику Анри Этьену Сент-Клеру Девилю. Впрочем, более доступным этот металл стал с разработкой процесса Холла-Эру в 1886 году, который независимо друг от друга разработали французский инженер Поль Эру и американский инженер Чарльз Мартин Холл. Это привело к массовому производству алюминия и его широкому применению в промышленности и повседневной жизни.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 70 до 85 грн;

Винницкая область — от 60 до 70 грн;

Волынская область — 50 до 65 грн;

Днепропетровская область — от 55 до 70 грн;

Житомирская область — от 50 до 70 грн;

Закарпатская область — от 45 до 65 грн;

Запорожская область — от 50 до 65 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 55 грн;

Кировоградская область — от 40 до 65 грн;

Львовская область — от 30 до 50 грн;

Николаевская область — от 45 до 60 грн;

Одесская область — от 45 до 65 грн;

Полтавская область — от 40 до 65 грн;

Ровенская область — от 45 до 55 грн;

Сумская область — от 35 до 50 грн;

Тернопольская область — от 45 до 60 грн;

Харьковская область — от 40 до 55 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 55 грн;

Черкасская область — от 40 до 60 грн;

Черновицкая область — от 45 до 65 грн;

Черниговская область — от 40 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в июне. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и золото.

Также мы писали, что металлургические предприятия в Украине с начала 2024 года нарастили производство стали. В сравнении с данными за аналогичный период предыдущего года этот показатель вырос на около 31%.