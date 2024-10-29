Цены на медь и цветные металлы в Украине на 29 октября 2024 года

Производство меди. Фото: worldautoforum.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь играет немаловажную роль в промышленности благодаря своим полезным свойствам. В электротехнике она служит отличным проводником. В строительстве этот металл используют для изготовления труб, кровли и водостоков из-за его прочности и стойкости к коррозии. В автомобилях медь применяют в радиаторах и кондиционерах благодаря теплопроводности. Также из нее делают инструменты, оборудование, ювелирные изделия, монеты и декоративные предметы. Переработка меди помогает снизить негативное влияние этого металла на природу и приносит дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в октябре.

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Интересные факты о меди

Медь покрывается зеленым налетом из-за процесса окисления, при котором этот металл теряет электроны при взаимодействии с водой и кислородом из воздуха. Впоследствии на поверхности образуется патина — слой медных солей, придающий меди характерный зеленый оттенок. Именно благодаря этому процессу Статуя Свободы в США, изначально имевшая оранжево-красный цвет меди, впоследствии приобрела свой известный зеленый оттенок.

Помимо золота, медь — единственный металл в таблице Менделеева, имеющий цвет, который отличается от серого или серебристого. Окраска металлов зависит от количества свободных электронов на внешней оболочке атомов. У меди и золота на внешнем уровне есть по одному свободному электрону, что позволяет им поглощать и отражать свет особым образом, придавая этим металлам их характерные оттенки.

В 1977 году НАСА отправило в космос "Золотые пластинки Вояджера" — два граммофонных диска из позолоченной меди, содержащих изображения и звуки с Земли. На них записано 115 изображений, приветствие на 55 языках и звуки природы, включая дождь, гром, шум волн, пение птиц и голоса китов. Эти пластинки созданы для передачи информации о нашей планете инопланетным цивилизациям или будущим исследователям космоса. Диски разработаны так, чтобы хранить данные в течение миллиарда лет, что, вероятно, превысит срок существования самого человечества.

Статуя Свободы США покрыта медным слоем, медь для которого добывалась на норвежских рудниках, а обработкой занимались французские мастера. Толщина этого слоя составляет всего 2,4 миллиметра. Впоследствии на поверхности меди возникло зеленое патиновое покрытие, которое с 1886 защищает статую от коррозии.

Фейерверки создаются с использованием солей металлов, которые при горении придают разные цвета в зависимости от типа используемых солей. Например, соли хлорида меди создают ярко-голубое свечение.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу в Украине, является завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он подчеркнул, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов находятся на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также отметил, что экспорт металлургической продукции в настоящее время ограничивается украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — добавил эксперт.

Цены на металлолом в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди на 29 октября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома.

Киевская область — от 230 до 290 грн;

Винницкая область — от 220 до 290 грн;

Днепропетровская область — от 210 до 255 грн;

Житомирская область — от 210 до 240 грн;

Закарпатская область — от 200 до 285 грн;

Запорожская область — от 225 до 295 грн;

Ивано-Франковская область — от 225 до 280 грн;

Кировоградская область — от 230 до 285 грн;

Львовская область — от 195 до 255 грн;

Николаевская область — от 245 до 300 грн;

Одесская область — от 260 до 295 грн;

Полтавская область — от 255 до 285 грн;

Сумская область — от 235 до 260 грн;

Тернопольская область — от 225 до 255 грн;

Харьковская область — от 265 до 320 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 290 грн;

Черкасская область — от 245 до 275 грн;

Черновицкая область — от 245 до 280 грн;

Черниговская область — от 240 до 265 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на алюминий, чермет и золото.