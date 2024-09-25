Цены на медь и цветные металлы в Украине на 25 сентября 2024 года

Производство меди. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — уникальный металл с универсальными свойствами, делающими его важным материалом для современного общества. Это один из самых древних металлов, известных человечеству. Историческое значение меди настолько велико, что существует теория, что название острова Кипр связано с этим металлом. Пункты приема вторсырья готовы покупать медь по высоким ценам, что делает ее сдачу привлекательным способом для получения дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в сентябре.

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Интересные факты о меди

Люди производили изделия из меди как минимум в течение 8000 лет, а около 4500 до н. э. научились плавить этот металл. Следующим технологическим прорывом стало создание медных сплавов путем добавления олова, что привело к появлению более твердого металла — бронзы.

Маленькое шило или остроконечный инструмент, датированный 5100 годом до н. э., был найден в погребении женщины средних лет в древнем селе на территории современного Израиля. Это шило является самым древним металлическим предметом, когда-либо обнаруженным на Ближнем Востоке.

Медь добывают из природных руд — медных сульфидных руд (например, халькопирита) или медных оксидных руд. Измельчают и перерабатывают для получения чистой меди. Эти руды встречаются в некоторых регионах Северной и Южной Америки (например, в Чили и Перу), а также в таких местах как Уральские горы в России, Замбия и Демократическая Республика Конго в Африке.

Два самых распространенных медных сплава — это латунь (сплав с цинком) и бронза (сплав с оловом). Латунь популярна, потому что она отлично подходит для сантехники, музыкальных инструментов и декоративных предметов. Добавление цинка придает сплаву прочность и пластичность. Бронза имеет очень схожие характеристики с медью, такие как высокая теплопроводность, отличная пластичность и стойкость к коррозии в соленой воде. Поэтому бронзу используют для подшипников и втулок, а также для судовых импеллеров.

Медь необходима людям в рационе. Этот металл является важным микроэлементом, играющим ключевую роль в образовании красных кровяных телец. К счастью этот микроэлемент содержится во многих продуктах, таких как зерновые, бобовые, картофель и листовая зелень.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что война с Россией нанесла значительный удар по металлургической отрасли Украины. В 2021 году украинские предприятия выпустили 21 млн. тонн чугуна, но к 2023 году этот объем снизился до 6 миллионов тонн. Особенно пострадало производство стали, что демонстрирует масштабы проблем, вызванных войной.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь намного длиннее", — добавил эксперт.

Цены на металлолом в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди на 25 сентября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома.

Киевская область — от 230 до 280 грн;

Винницкая область — от 225 до 285 грн;

Днепропетровская область — от 230 до 250 грн;

Житомирская область — от 240 до 270 грн;

Закарпатская область — от 260 до 300 грн;

Запорожская область — от 235 до 265 грн;

Ивано-Франковская область — от 240 до 265 грн;

Кировоградская область — от 250 до 280 грн;

Львовская область — от 250 до 280 грн;

Николаевская область — от 270 до 300 грн;

Одесская область — от 250 до 270 грн;

Полтавская область — от 250 до 270 грн;

Сумская область — от 235 до 250 грн;

Тернопольская область — от 210 до 250 грн;

Харьковская область — от 260 до 310 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 275 грн;

Черкасская область — от 245 до 275 грн;

Черновицкая область — от 240 до 270 грн;

Черниговская область — от 240 до 265 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в сентябре стоит золото в Украине. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.