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Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

24 вересня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 24 вересня 2024 року
Виробництво сталі. Фото: steelradar.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Чорні метали, такі як залізо, чавун та сталь, є одними з найпоширеніших і найважливіших матеріалів у нашому житті. Унікальні властивості зробили їх незамінними у багатьох галузях промисловості та будівництва. Здавання чорних металів у переробку допомагає скоротити шкідливі викиди та покращити екологічний стан навколишнього середовища. Крім того, переробка чормета може бути джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у вересні.

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Цікаві факти про сталь

Історія сталі починає приблизно з 2000 року до н. е., коли люди відкрили спосіб плавки мінералів та металів. Важливу роль виробництві сталі зіграли древні культури Індії та Китаю, де було виявлено залізні сільськогосподарські знаряддя, датовані I–II століттями н. е., а також дамаські мечі III століття, виготовлені зі сталі вуц.

У XIX столітті Генрі Бессемер винайшов метод продування повітрям для виробництва сталі. Пізніше, з початком світових воєн та розвитком військової промисловості, сталь набула найбільшого поширення та розвитку. Ба більше, на Землі це один із найпоширеніших металів — близько 5% земної кори складається із заліза, що використовується для виробництва сталі.

Існує безліч типів сталі — близько 3500 класів, які різняться за способом обробки, складом сплавів та сферою застосування. 75% з цих варіантів було досліджено та розроблено за останні 20 років для створення нових матеріалів, що використовуються у високотехнологічних галузях, таких як аерокосмічна промисловість або медична робототехніка. Найбільш поширеним типом є нержавіюча сталь, яка містить не менше 10% хрому та відрізняється високою стійкістю. Також широко використовується оцинкована сталь, покрита шаром цинку, яка застосовується у меблях та інфраструктурі. До інших видів стали відносяться засклена, емальована та порцелянова.

Нержавіюча сталь — це сплав, що містить не менше 10,5% хрому, що робить його дуже стійким до утворення плям та корозії. Такий склад дозволяє нержавіючій сталі зберігати свій первозданний вигляд і цілісність навіть при впливі суворих умов. Вміст хрому утворює захисний шар на поверхні матеріалу, запобігаючи реакції з киснем та іншими елементами навколишнього середовища. В результаті нержавіюча сталь широко використовується в областях, де гігієна має вирішальне значення, таких як кухонне начиння, обладнання для переробки харчових продуктів та медичні інструменти.

Сталь відома своєю винятковою придатністю до вторинної переробки. На відміну від інших матеріалів, сталь може перероблятися нескінченно, не втрачаючи своїх природних властивостей. Процес переробки включає збирання сталевого брухту з різних джерел, таких як викинуті прилади, автомобілі та будівельні матеріали, а потім його плавлення в печі. Пысля чого розплавлена ​​сталь формується в нові продукти або використовується як сировина для виробничих процесів.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, включаючи металургію. Однак, на його думку, обговорювати реальні іноземні вкладення у відновлення металургійної галузі України можна буде лише після її перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — підкреслив експерт.

Новак також додав, що для відновлення української металургійної промисловості у післявоєнний період будуть потрібні інвестиції в десятки мільярдів доларів.

Ціни на чормет в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 3 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Львівська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 3 грн до 5 грн;

Сумська область — від 3 до 5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки у вересні коштує золото в Україні. Ще ми зібрали ціни на латуньалюміній та мідь.

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