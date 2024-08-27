Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 27 августа 2024 года

Производство алюминия. Фото: weforum.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Легкость, прочность и функциональность — это качества, которые делают алюминий одним из самых важных инженерных материалов нашего времени. Мы встречаем его повсюду: в домах, где живем, в автомобилях, на которых ездим, в поездах и самолетах, которые доставляют нас на большие расстояния, в мобильных телефонах и компьютерах, которыми пользуемся каждый день, на полках холодильников и в современных интерьерах. Переработка алюминия является очень выгодным занятием, поскольку его можно перерабатывать бесконечное количество раз. На пунктах приема металлолома за этот металл платят довольно неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 27 августа.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — серебристо-белый металл, 13-й элемент в периодической таблице. Удивительно, но алюминий является самым распространенным металлом на Земле, составляя более 8% массы ее ядра. Он также занимает третье место среди самых распространенных химических элементов на нашей планете, уступая только кислороду и кремнию.

Алюминий используется в огромном разнообразии продуктов, включая банки, фольгу, кухонные принадлежности, оконные рамы, пивные кеги и детали самолетов. Он имеет низкую плотность, нетоксичный, имеет высокую теплопроводность, отличную коррозионную стойкость и легко поддается литью, механической обработке и формовке.

Алюминиевая деталь весит только треть от стальной (2,7 г/см3). Благодаря этому с алюминием проще работать на заводе или на строительной площадке. Небольшой вес алюминия также снижает расход энергии при транспортировке, что делает его не только легким и универсальным материалом, но и экономически выгодным.

Алюминиевый порошок, йод и несколько капель воды создают зрелищный эффект: сначала появляются облака токсического фиолетового пара йода, а затем внезапно вспыхивает пламя. Эта реакция наглядно показывает, каким реактивным может быть алюминий.

Немногие материалы так легко перерабатываются как алюминий. Для его переработки требуется всего 5% энергии, нужной для создания первичного сплава. Фактически, 75% всего когда-либо производимого алюминия все еще используется.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отмечает, что иностранные инвесторы проявляют интерес к разным секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, он подчеркивает, что реальные инвестиции в восстановление украинской металлургии возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и соответственно объем инвестирования", — добавил Новак.

Также эксперт отметил, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 60 до 75 грн;

Винницкая область — от 45 до 65 грн;

Волынская область — 45 до 55 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;

Житомирская область — от 45 до 55 грн;

Закарпатская область — от 50 до 65 грн;

Запорожская область — от 55 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 55 грн;

Кировоградская область — от 45 до 55 грн;

Львовская область — от 50 до 70 грн;

Николаевская область — от 45 до 65 грн;

Одесская область — от 45 до 65 грн;

Полтавская область — от 45 до 55 грн;

Ровенская область — от 45 до 55 грн;

Сумская область — от 45 до 55 грн;

Тернопольская область — от 55 до 70 грн;

Харьковская область — от 50 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 45 до 60 грн;

Черкасская область — от 45 до 55 грн;

Черновицкая область — от 40 до 50 грн;

Черниговская область — от 45 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на чермет, золото и латунь.