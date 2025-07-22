Ціни на ячмінь — як подорожчала агрокультура у липні 2025 року

Збирання врожаю ячменю. Фото: УНІАН

В Україні у липні продовжують зростати ціни на ячмінь. Культура дорожчає через попит трейдерів та внутрішніх споживачів.

Про це пише видання АПК-Інформ.

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Як зазначається, підтримку цінам також надає позитивна динаміка на експортному ринку. Крім того, спостерігається недостатньо активне надходження пропозицій щодо зернових культур.

Скільки коштує тонна ячменю

Станом на 22 липня на внутрішньому ринку зернових в Україні тонна ячменю торгується за ціною у 9 052 грн, свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land.

Ціни на ячмінь. Скриншот: Tripoli.land

При чому впродовж останніх восьми днів середня ціна на цю культуру була нестабільною. Так, найнижчий показник — 8 886 грн за тонну, на зерновому ринку фіксувався 15 липня. Але відтоді ячмінь подорожчав на 166 грн.

Про що ще варто знати

Верховна Рада України 16 липня підтримала запровадження 10% мит на експорт сої та ріпаку, проголосувавши за законопроєкт №13157. Через рішення парламенту ці агрокультури можуть подорожчати вже незабаром.

Як пояснив редакції Новини.LIVE голова Союзу українського селянства Іван Томич, аграрії зараз шукають варіанти для експортування вже законтрактованих обсягів продукції, аби вона не потрапила під обмеження.

Раніше ми розповідали про подорожчання фуражної пшениці. Ціни зростають попри збиральну кампанію та появу зерна нового врожаю. Тим часом заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, чи загрожує українцям дефіцит зерна у 2025 році. Він підкреслив, що наразі аграрний сектор — сектор №1, який забезпечує країні валютну виручку.