Ціни на фуражну пшеницю — з якої причини дорожчає культура

Ціни на зерно у липні — чому здорожчала фуражна пшениця
В Україні у липні триває активна частина збиральної кампанії 2025 року. Попри це фуражна пшениця на агроринку продовжує дорожчати.
Про це пише видання АПК-Інформ.
Жнива і ціни — як реагує агроринок
Як зазначають аналітики, культура дорожчала ще до старту жнив, оскільки пропозиція фуражної пшениці була обмеженою, а попит був високим.
"Додаткову підтримку цінам надала аналогічна ситуація на суміжних ринках продовольчої пшениці та фуражного ячменю", — пояснили експерти.
Скільки коштує тонна фуражної пшениці
Ціни на фуражну пшеницю, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, демонструють тенденцію до зростання з початком другого місяця літа.
Так, станом на п'ятницю, 11 липня, тонна фуражної пшениці у середньому коштує 8 904 гривні. Це найвищий показник за останні вісім днів.
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