Ціни на фуражну пшеницю — з якої причини дорожчає культура

Колоски пшениці. Фото: УНІАН

В Україні у липні триває активна частина збиральної кампанії 2025 року. Попри це фуражна пшениця на агроринку продовжує дорожчати.

Про це пише видання АПК-Інформ.

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Як зазначають аналітики, культура дорожчала ще до старту жнив, оскільки пропозиція фуражної пшениці була обмеженою, а попит був високим.

"Додаткову підтримку цінам надала аналогічна ситуація на суміжних ринках продовольчої пшениці та фуражного ячменю", — пояснили експерти.

Скільки коштує тонна фуражної пшениці

Ціни на фуражну пшеницю, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, демонструють тенденцію до зростання з початком другого місяця літа.

Ціни на фуражну пшеницю у липні. Скриншот: Tripoli.land

Так, станом на п'ятницю, 11 липня, тонна фуражної пшениці у середньому коштує 8 904 гривні. Це найвищий показник за останні вісім днів.

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