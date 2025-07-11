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Головна Фінанси Ціни на зерно у липні — чому здорожчала фуражна пшениця

Ціни на зерно у липні — чому здорожчала фуражна пшениця

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Дата публікації: 11 липня 2025 06:30
Ціни на фуражну пшеницю — з якої причини дорожчає культура
Колоски пшениці. Фото: УНІАН

В Україні у липні триває активна частина збиральної кампанії 2025 року. Попри це фуражна пшениця на агроринку продовжує дорожчати.

Про це пише видання АПК-Інформ

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Як зазначають аналітики, культура дорожчала ще до старту жнив, оскільки пропозиція фуражної пшениці була обмеженою, а попит був високим.

"Додаткову підтримку цінам надала аналогічна ситуація на суміжних ринках продовольчої пшениці та фуражного ячменю", — пояснили експерти.

Скільки коштує тонна фуражної пшениці

Ціни на фуражну пшеницю, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, демонструють тенденцію до зростання з початком другого місяця літа.

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Ціни на фуражну пшеницю у липні. Скриншот: Tripoli.land

Так, станом на п'ятницю, 11 липня, тонна фуражної пшениці у середньому коштує 8 904 гривні. Це найвищий показник за останні вісім днів.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році аграріям стало невигідно вирощувати ріпак. Усе через заморозки навесні та дощове літо. 

Також нагадаємо, що експерти нещодавно пояснили, що буде з цінами на хліб в Україні. Відомо, яких змін чекати громадянам. 

ціни в Україні зерно ціни пшениця зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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