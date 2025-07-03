Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на ячмінь — як жнива розбурхали агроринок

Ціни на ячмінь — як жнива розбурхали агроринок

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 06:30
Ціни на ячмінь — скільки коштує тонна і чому змінилася вартість
Ячмінь. Фото: УНІАН

Ціни на ячмінь в Україні зросли за підсумками останнього тижня. Це стосується культури врожаю 2025 року, який наразі збирають на території кількох областей.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Ячмінь подорожчав — причини 

Ціни на ячмінь зростали через активний попит трейдерів та переробників, повідомляє видання АПК-Інформ. Також ринок відреагував підвищенням цін на недостатньо активне надходження пропозицій від аграріїв. Вони тримають врожай, оскільки вважають, що ціни будуть кращими. 

Ячмінь зараз збирають в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Врожайність наразі становить 2,7 тонни/га.

Ціни на ячмінь — за скільки продають культуру в Україні

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, станом на 3 липня середня ціна за тонну ячменю становить 8 433 грн за тонну.

null
Ціни на ячмінь. Скриншот: Tripoli.land

Примітно, що за останні вісім днів ціни зросли на майже 200 грн: з 8 257 грн за тонну 25 червня до 8 433 грн за тонну 3 липня. 

Нагадаємо, що в Україні зростає вартість пшениці, яку відправляють на експорт. Відомо, чому так відбувається. Дізнавайтесь також, як зараз тривають жнива в Одеській області в умовах війни. 

ціни в Україні зерно ціни ячмінь зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації