Ціни на ячмінь — скільки коштує тонна і чому змінилася вартість

Ячмінь. Фото: УНІАН

Ціни на ячмінь в Україні зросли за підсумками останнього тижня. Це стосується культури врожаю 2025 року, який наразі збирають на території кількох областей.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Ціни на ячмінь зростали через активний попит трейдерів та переробників, повідомляє видання АПК-Інформ. Також ринок відреагував підвищенням цін на недостатньо активне надходження пропозицій від аграріїв. Вони тримають врожай, оскільки вважають, що ціни будуть кращими.

Ячмінь зараз збирають в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Врожайність наразі становить 2,7 тонни/га.

Ціни на ячмінь — за скільки продають культуру в Україні

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, станом на 3 липня середня ціна за тонну ячменю становить 8 433 грн за тонну.

Ціни на ячмінь. Скриншот: Tripoli.land

Примітно, що за останні вісім днів ціни зросли на майже 200 грн: з 8 257 грн за тонну 25 червня до 8 433 грн за тонну 3 липня.

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