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Головна Фінанси Ціни на сою та ріпак — чому культури здорожчають вже незабаром

Ціни на сою та ріпак — чому культури здорожчають вже незабаром

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 06:30
Мита на сою та ріпак — як обмеження на експорт вплинуть на вартість агрокультур
Гроші у руках. Фото: УНІАН

Ціни на сою та ріпак можуть суттєво зрости через запровадження мита на експорт у розмірі 10%. Тому українські аграрії намагаються якомога швидше продати продукцію за кордон. 

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Що буде з цінами на сою та ріпак

Зараз аграрії, як пояснив у коментарі Новини.LIVE голова Союзу українського селянства Іван Томич, зараз аграрії намагаються швидко експортувати законтрактовані об'єми, аби продукція не потрапила під дію мит. 

"Тому експорт сої за 10 днів липня на третину збільшився, якщо порівняти з початком червня. Тоді було відвантажено за кордон близько 100 тисяч тонн", — сказав Іван Томич. 

За його словами, як соя, так і ріпак, можуть додати у ціні.

"Якщо такі мита будуть введені, то ціни на ці культури суттєво зростуть", — підкреслив експерт.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, український парламент 16 липня 2025 року ухвалив законопроєкт №13157 та підтримав встановлення 10% мит на експорт сої та ріпаку з 1 серпня. Тепер великі експортери цих культур мають сплачувати додатково 10% від митної вартості продукції, якщо законопроєкт підпише глава держави Володимир Зеленський. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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