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Главная Финансы Цены на ячмень растут — почему дорожает культура

Цены на ячмень растут — почему дорожает культура

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Дата публикации 22 июля 2025 06:30
Цены на ячмень — как подорожала агрокультура в июле 2025 года
Уборка урожая ячменя. Фото: УНИАН

В Украине в июле продолжают расти цены на ячмень. Культура дорожает из-за спроса трейдеров и внутренних потребителей.

Об этом пишет издание АПК-Информ.

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Как отмечается, поддержку ценам также оказывает положительная динамика на экспортном рынке. Кроме того, наблюдается недостаточно активное поступление предложений по зерновым культурам.

Сколько стоит тонна ячменя

По состоянию на 22 июля на внутреннем рынке зерновых в Украине тонна ячменя торгуется по цене в 9 052 грн, свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land.

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Цены на ячмень. Скриншот: Tripoli.land

Причем в течение последних восьми дней средняя цена на эту культуру была нестабильной. Так, самый низкий показатель — 8 886 грн за тонну, на зерновом рынке фиксировался 15 июля. Но с тех пор ячмень подорожал на 166 грн.

О чем еще стоит знать

Верховная Рада Украины 16 июля поддержала введение 10% пошлин на экспорт сои и рапса, проголосовав за законопроект №13157. Из-за решения парламента эти агрокультуры могут подорожать уже вскоре.

Как пояснил редакции Новини.LIVE председатель Союза украинского селянства Иван Томич, аграрии сейчас ищут варианты для экспорта уже законтрактованных объемов продукции, чтобы она не попала под ограничения.

Ранее мы рассказывали о подорожании фуражной пшеницы. Цены растут несмотря на уборочную кампанию и появление зерна нового урожая. Тем временем заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, грозит ли украинцам дефицит зерна в 2025 году. Он подчеркнул, что сейчас аграрный сектор — сектор №1, который обеспечивает стране валютную выручку.

 

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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