Ціни на зернові: скільки у травні коштує тонна ячменю

В Україні ціни на фуражний ячмінь перебувають на стабільному рівні. Так, впродовж останнього тижня на ринку не відбулося суттєвих коливань. Натомість темпи торгово-закупівельної активності знижуються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АПК-Інформ.

Ситуація на ринку фуражного ячменю

Максимальні ціни встановлюють окремі компанії, які намагаються терміново сформувати сировинну базу. Попит трейдерів залишався досить низьким, більшість з них не цікавляться старим врожаєм.

Ціни на фуражний ячмінь

Ціни попиту на фуражний ячмінь коливаються від 9 100 до 10 500 гривень за тонну. Натомість в морських портах тонна зернової коштує від 210 до 220 доларів ( 9167 — 9603 гривні).

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на соняшник набрали максимальних обертів на початку травня. Так, зараз тоння насіння коштує 30 841 гривень. Тим часом аграрії притримують свій товар в очікуванні нової хвилі подорожчання, тоді як заводи вимушено погоджуються з новими ціновими реаліями і не можуть суттєво повпливти на ситуацію.

