Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на фуражний ячмінь: за скільки можна купити тонну

Ціни на фуражний ячмінь: за скільки можна купити тонну

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 06:30
Ціни на зернові: скільки у травні коштує тонна ячменю
Комбайн прибирає ячмінь, гроші і конверт. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ціни на фуражний ячмінь перебувають на стабільному рівні. Так, впродовж останнього тижня на ринку не відбулося суттєвих коливань. Натомість темпи торгово-закупівельної активності знижуються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АПК-Інформ

Ситуація на ринку фуражного ячменю

Максимальні ціни встановлюють окремі компанії, які намагаються терміново сформувати сировинну базу. Попит трейдерів залишався досить низьким, більшість з них не цікавляться старим врожаєм. 

Ціни на фуражний ячмінь

Ціни попиту на фуражний ячмінь коливаються від 9 100 до 10 500 гривень за тонну. Натомість в морських портах тонна зернової коштує від 210 до 220 доларів ( 9167 — 9603 гривні). 

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на соняшник набрали максимальних обертів на початку травня. Так, зараз тоння насіння коштує 30 841 гривень. Тим часом аграрії притримують свій товар в очікуванні нової хвилі подорожчання, тоді як заводи вимушено погоджуються з новими ціновими реаліями і не можуть суттєво повпливти на ситуацію.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали про ситуацію з цінами на сою. Так, тонна подорожчала майже до 21 000 гривень. Відомо, у чому причина. 

Також Новини.LIVE пояснювали, чому оновлюються ціни на фуражну кукурудзу. Для цього є одразу кілька факторів. Зокрема активний попит трейдерів та внутрішніх споживачів тиснуть на ринок кукурудзи.

ціни в Україні ціни на зерно ціни на ячмінь
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації