Головна Фінанси Ціни на зернові: скільки коштує фуражна кукурудзау травні

Дата публікації: 6 травня 2026 06:52
Ціни на фуражну кукурудзу в Україні: скільки зараз коштує тонна
Поле з кукурудзою, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Ціни на фуражну кукурудзу продовжують зростати у травні. Зокрема впродовж останнього тижня зберігалась підвищувальна цінова динаміка. Відомо, як змінилася вартість зернової.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АПК-Інформ

Що відбувається з цінами на фуражну кукурудзу 

Фуражна кукурудза, як зазначається у матеріалі, дорожчає через низку факторів. На ціни, зокрема, впливають:

  • ситуація на експортному ринку;
  • активний попит трейдерів з внутрішніми споживачами;
  • замала пропозиція зернової через стримування продажу аграріями.

Ціни на фуражну кукурудзу

Ціни попиту на фуражну кукурудзу впродовж останнього тижня фіксувались від 9400 до 10 200 гривень за тонну, однак могли сягати і 11 100 гривень за тонну.

Як розповідали Новини.LIVE, тонна соняшника в Україні подорожчала до майже 31 000 гривень. Заводи вимушено погоджуються з новими ціновими реаліями і не можуть суттєво повпливти на ситуацію. Натомість аграрії стримують подорожі. 

Також Новини.LIVE писали, що тонна сої зараз коштує понад 20 000 гривень. Водночас закупівельні цінові рівні перевищують позначку у 23 000 гривень за тонну. Відомо, яка ситуація на ринку. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
