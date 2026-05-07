Цены на зерновые: сколько в мае стоит тонна ячменя

Комбайн убирает ячмень

В Украине цены на фуражный ячмень находятся на стабильном уровне. Так, в течение последней недели на рынке не произошло существенных колебаний. А темпы торгово-закупочной активности снижаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АПК-Информ.

Ситуация на рынке фуражного ячменя

Максимальные цены устанавливают отдельные компании, которые пытаются срочно сформировать сырьевую базу. Спрос трейдеров оставался достаточно низким, большинство из них не интересуются старым урожаем.

Цены на фуражный ячмень

Цены спроса на фуражный ячмень колеблются от 9 100 до 10 500 гривен за тонну. А в морских портах тонна зерновой стоит от 210 до 220 долларов (9167 — 9603 гривны).

Что еще стоит знать

Напомним, цены на подсолнечник набрали максимальные обороты в начале мая. Так, сейчас тонна семян стоит 30 841 гривен. Тем временем аграрии придерживают свой товар в ожидании новой волны подорожания, тогда как заводы вынужденно соглашаются с новыми ценовыми реалиями и не могут существенно повлиять на ситуацию.

тонна подорожала почти до 21 000 гривен.

цены на фуражную кукурузу. Для этого есть сразу несколько факторов. В частности активный спрос трейдеров и внутренних потребителей давят на рынок кукурузы.