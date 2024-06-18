Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 18 июня 2024 года

Плавание золота. Фото: godbold.us

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото занимает важное место в мировой экономике благодаря своей редкости, стойкости к коррозии и многочисленным техническим применениям. Этот драгметалл на протяжении истории использовался для чеканки монет, создания ювелирных изделий и других произведений искусства. Сдача золота в ломбард дает возможность быстро получить наличные деньги при необходимости.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июне.

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Интересные факты о золоте

За всю историю человечества было добыто около 110–120 тысяч тонн золота, причем к открытию Америки — всего 13–14 тысяч тонн. Важно отметить, что общие потери золота, связанные с оборотом монет, тайными сокровищами, затонувшими захоронениями и кораблями, не превышают 10–11%. Таким образом, однажды добытое золото не исчезало из употребления, а просто приобретало разные формы. Разведанные мировые запасы золота оцениваются в 100 тысяч тонн.

Белое золото значительно тверже, чем красное или желтое, и поэтому тяжелее всего поддается обработке. Ювелиры считают, что желтое золото обладает идеальным балансом жесткости и пластичности.

Ювелирная промышленность производит изделия не из чистого золота, а из его сплавов с другими металлами, значительно превосходящими золото по механической прочности и стойкости. Современные сплавы могут содержать добавки цинка, никеля, кобальта и палладия. Устойчивость этих сплавов к коррозии в основном определяется содержанием золота, цветовые оттенки и механические свойства зависят от соотношения серебра и меди.

Золото с давних времен использовалось многими народами как деньги. Золотые монеты являются одним из лучших сохранившихся памятников старины. До Первой мировой войны все мировые валюты основывались на золотом стандарте и период с 1870 по 1914 годы называют "золотой эпохой". В это время бумажные купюры свидетельствовали о наличии золота и свободно обменивались на него.

На сегодняшний день мировое золото распределено следующим образом: около 10% используется в промышленных изделиях, а оставшиеся 90% делятся примерно поровну между централизованными запасами (в основном в виде стандартных слитков химически чистого золота), собственностью частных лиц в виде слитков и ювелирными изделиями.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любой человек, достигший 18 лет, может взять ссуду в ломбарде, используя свои золотые изделия как залог, или продать их.

Ломбарды принимают золото по цене, обычно ниже, чем в ювелирных магазинах. В стоимость ювелирных изделий в магазинах включены не только затраты на сырье, но и оплата труда ювелира, создающего изделия по заказу магазина.

В ломбарды можно приносить золотые изделия, содержащие драгоценные камни. Однако при оценке учитывается только вес золота, а не камни и состояние украшения.

Наличие пробы на золотом изделии не имеет особого значения, поскольку сотрудники ломбарда проведут проверку непосредственно на месте. Следует помнить, что поврежденные изделия в ломбардах оцениваются как лом.

Практически все золотые изделия можно сдавать в ломбард, кроме некоторых предметов, таких как:

Золото и другие металлы в виде самородков, пластин, проволок или деталей.

Элементы зубопротезирования.

Отходы из драгоценных металлов, такие как стружка и спил.

Сусальное золото.

Ордена и медали, содержащие золото и другие ценные металлы.

Золото из лабораторных деталей и элементов для промышленного использования.

Полуфабрикаты ювелирные.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 018,17 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 009,12 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 987,99 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 995,00 грн/грамм.

375 проба: 1 120,50 грн/грамм.

500 проба: 1 494,00 грн/грамм.

583 проба: 1 742,00 грн/грамм.

585 проба: 1747,97 грн/грамм.

750 проба: 2 240,99 грн/грамм.

900 проба: 2 689,19 грн/грамм.

916 проба: 2 737,00 грн/грамм.

958 проба: 2 862,49 грн/грамм.

999 проба: 2 985,00 грн/грамм.

999,9 проба: 2 987,69 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 965 грн/грамм.

375 проба: 1 213,47 грн/грамм.

500 проба: 1 631,78 грн/грамм.

583 проба: 1 878,89 грн/грамм.

585 проба: 1 883,13 грн/грамм.

750 проба: 2 411,82 грн/грамм.

900 проба: 2 845,12 грн/грамм.

916 проба: 2 964,35 грн/грамм.

958 проба: 3 198.28 грн/грамм.

999 проба: 3200 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на латунь, чермет и алюминий.

Мы также писали, что на Саммите мира в Швейцарии вице-президент США Камала Гаррис объявила о выделении более 1,5 млрд долларов. Помощь предназначена для энергетического сектора и гуманитарных нужд Украины.