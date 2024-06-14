Ціни на металобрухт в Україні станом на 14 червня 2024 року — скільки коштує чормет

Працівник на плавильному заводі. Фото: Bloomberg

Наразі в Україні спостерігаються стабільно високі ціни на металобрухт, зокрема на чорний метал. Це створює вигідні умови для здачі брухту на переробку, що може бути вигідним для тих, хто має непотрібний металобрухт.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у червні.

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Для отримання найвигіднішої ціни за брухт чорного металу можна звернутися до кількох потенційних покупців та металобрухтових підприємств. Рекомендується звернутися до великих металургійних заводів або компаній, що спеціалізуються на переробці чорного металу.

Також можна скористатися послугами посередників або відвідати металобрухтові пункти, де ціни можуть відрізнятися залежно від регіону та умов продажу. Важливо провести дослідження ринку та порівняти ціни в різних місцях для отримання найвигіднішої пропозиції.

Ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак сказав, що іноземні інвестори проявляють зацікавленість у всіх галузях української економіки, зокрема в металургії. Проте розмови про залучення іноземних інвестицій у відновлення української металургійної промисловості будуть актуальними лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав він.

Експерт додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на чормет в Україні у червні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 5 грн до 7 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 6 грн;

Львівська область — від 5 грн до 7,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Сумська область — від 4 до 7 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 7 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 5 грн до 7,5 грн;

Чернівецька область — від 4,5 грн до 7,5 грн;

Чернігівська область — від 5 грн до 8 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на золото, мідь та латунь.

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