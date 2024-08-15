Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 15 августа 2024 года

Цены на черный металл в Украине — сколько стоит 1 кг лома в августе
За последнюю неделю цены на черный металл в Украине остались почти неизменными, однако сдача металлолома все еще остается выгодной. Это объясняется стабильным спросом на металл среди предприятий и выгодными условиями для сдающих сырье.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в августе.
Как дороже сдать чермет на металлолом
Чтобы сдать черный металл на металлолом по более высокой цене, следует следовать следующим советам:
- Соберите большой объем металла. Чем больше у вас лома, тем больше вероятность получить лучшую цену за тонну. Многие приемные пункты предлагают скидки или премии за большие партии.
- Сортируйте металл. Разделите лом на разные виды металла (например, сталь, чугун), поскольку разные металлы имеют разную ценность. Чистый и правильно отсортированный лом оценивается дороже.
- Очистите металл. Удалите лишние примеси, такие как пластик, резину или краску, которые могут снизить цену. Чистый металл принимается по более высоким расценкам.
- Следите за ценами на рынке. Цены на металлолом могут изменяться в зависимости от рыночной ситуации. Выберите момент, когда цены самые высокие, чтобы сдать металл.
- Выбирайте надежный пункт приёма. Обращайтесь к проверенным приемным пунктам, предлагающим честные условия и конкурентные цены. Некоторые пункты могут предлагать дополнительные бонусы за постоянное сотрудничество.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Экономист Андрей Новак отмечает, что иностранные инвесторы заинтересованы во всех отраслях украинской экономики, включая металлургию. Однако он подчеркивает, что реальные инвестиции в восстановление металлургической отрасли Украины возможны только после войны и победы Украины.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.
Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.
Цены на чермет в Украине в августе
Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:
- Киевская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн;
- Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Закарпатская область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;
- Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;
- Львовская область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;
- Одесская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
- Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;
- Сумская область — от 3 до 5,5 грн;
- Тернопольская область — от 4 грн до 6,5 грн;
- Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;
- Хмельницкая область — от 4 грн до 6 грн;
- Черкасская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
- Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;
- Черниговская область — от 3 грн до 5 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, золото и латунь.
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