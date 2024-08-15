Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 15 августа 2024 года

Выплавка металла. Фото: Bloomberg

За последнюю неделю цены на черный металл в Украине остались почти неизменными, однако сдача металлолома все еще остается выгодной. Это объясняется стабильным спросом на металл среди предприятий и выгодными условиями для сдающих сырье.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в августе.

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Как дороже сдать чермет на металлолом

Чтобы сдать черный металл на металлолом по более высокой цене, следует следовать следующим советам:

Соберите большой объем металла. Чем больше у вас лома, тем больше вероятность получить лучшую цену за тонну. Многие приемные пункты предлагают скидки или премии за большие партии. Сортируйте металл. Разделите лом на разные виды металла (например, сталь, чугун), поскольку разные металлы имеют разную ценность. Чистый и правильно отсортированный лом оценивается дороже. Очистите металл. Удалите лишние примеси, такие как пластик, резину или краску, которые могут снизить цену. Чистый металл принимается по более высоким расценкам. Следите за ценами на рынке. Цены на металлолом могут изменяться в зависимости от рыночной ситуации. Выберите момент, когда цены самые высокие, чтобы сдать металл. Выбирайте надежный пункт приёма. Обращайтесь к проверенным приемным пунктам, предлагающим честные условия и конкурентные цены. Некоторые пункты могут предлагать дополнительные бонусы за постоянное сотрудничество.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отмечает, что иностранные инвесторы заинтересованы во всех отраслях украинской экономики, включая металлургию. Однако он подчеркивает, что реальные инвестиции в восстановление металлургической отрасли Украины возможны только после войны и победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;

Сумская область — от 3 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, золото и латунь.