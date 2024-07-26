Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 26 июля 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

Цены на черный металл в Украине остались стабильными за последнюю неделю после значительного роста с начала июля. Такая стабилизация связана со снижением спроса на мировых рынках и уменьшением производственных объемов в ключевых странах-экспортерах.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в конце июля.

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Сдавать металлолом черных металлов выгоднее на специализированных приемных пунктах, предлагающих конкурентные цены и прозрачные условия. Вот несколько рекомендаций:

Крупные металлургические компании. Заводы, занимающиеся переработкой черного металла, часто предлагают лучшие цены за большие объемы лома.

Заводы, занимающиеся переработкой черного металла, часто предлагают лучшие цены за большие объемы лома. Приемные пункты в больших городах. В крупных городах, таких как Киев, Харьков, Днепр, Одесса, конкуренция между приемными пунктами выше, что способствует более выгодным условиям для сдатчиков.

В крупных городах, таких как Киев, Харьков, Днепр, Одесса, конкуренция между приемными пунктами выше, что способствует более выгодным условиям для сдатчиков. Специализированные компании. Компании, специализирующиеся на сборе и переработке металлолома, могут предлагать лучшие условия и услуги, такие как самовывоз металлолома.

Рекомендуется перед сдачей металлолома сравнить цены в разных приемных пунктах, обратить внимание на отзывы других клиентов и выбрать самый выгодный вариант.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, перспективы обновления украинской металлургической индустрии можно будет обсуждать только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Украина уже вынуждена импортировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Цены на чермет в Украине в конце июля

Средние цены по областям Украины 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 6 грн до 8,5 грн;

Винницкая область — от 5 грн до 7 грн;

Днепропетровская область — от 6 грн до 8 грн;

Житомирская область — от 5 грн до 7 грн;

Закарпатская область — от 5 грн до 7 грн;

Запорожская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;

Одесская область — от 5 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;

Сумская область — от 4,5 до 6 грн;

Тернопольская область — от 5 грн до 7 грн;

Харьковская область — от 5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6,5 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Черновицкая область — от 5 грн до 7,5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 6,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на медь, латунь и алюминий.