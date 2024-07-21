Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 21 июля 2024 года

Рабочий в одном из цехов Запорожского завода ферросплавов. Фото: УНИАН

Цены на черный металл в Украине продолжают расти, что приводит к повышению стоимости лома. Главными факторами этого роста является возросший спрос на металлопродукцию и рост затрат на производство.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в июле.

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Куда выгоднее сдавать лом чермета

Сдавать лом черного металла лучше всего на специализированных приемных пунктах, где часто предлагают самые высокие цены на рынке. Такие пункты обычно оснащены современными весовыми и сортировочными системами, что позволяет точно определить стоимость лома. Многие из этих пунктов также предлагают услуги по транспортировке, что удобно для тех, кто сдает большие объемы металла.

Другой выгодный вариант — это сдача лома непосредственно на металлургические заводы. Такие предприятия часто предлагают лучшие цены, поскольку им нужно качественное сырье для производства. Металлургические заводы обычно имеют свои пункты приема и переработки, что обеспечивает скорость и удобство процесса. Кроме того, некоторые заводы могут заключать долгосрочные соглашения с поставщиками, что обеспечивает стабильный доход от сдачи металлолома.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, перспективы обновления украинской металлургической индустрии можно будет обсуждать только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Украина уже вынуждена импортировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Цены на чермет в Украине в июле

Средние цены по областям Украины 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 6 грн до 8,5 грн;

Винницкая область — от 5,5 грн до 7 грн;

Днепропетровская область — от 6,5 грн до 8 грн;

Житомирская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Закарпатская область — от 5 грн до 7 грн;

Запорожская область — от 4,5 грн до 7,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Одесская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Сумская область — от 4,5 до 6,5 грн;

Тернопольская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Харьковская область — от 5 грн до 7,5 грн;

Хмельницкая область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Черновицкая область — от 5 грн до 7,5 грн;

Черниговская область — от 4,5 грн до 6,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на медь, латунь и алюминий.