Цены на черный металл в Украине по состоянию на 19 сентября 2024 года

Цены на черный металл в Украине — сколько стоит 1 кг лома в сентябре
За последнюю неделю цены на черный металл в Украине остались стабильными, невзирая на незначительные колебания в разных городах. Эта стабильность объясняется сбалансированным спросом и предложением на рынке, а также отсутствием значительных изменений стоимости сырья и энергоресурсов. Сохранение ценового уровня также поддерживается конъюнктурой рынка и сезонными факторами, не повлиявшими на общую динамику цен.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в сентябре.
Интересные факты о чермете
Черный металл, или чермет, является термином, объединяющим различные виды металлов, которые используются в производстве для изготовления разнообразных конструкционных элементов, машин и оборудования. К черному металлу относятся такие материалы, как железо, сталь, чугун, отличающиеся высокими механическими свойствами и способностью выдерживать значительные нагрузки.
Чермет имеет большое количество применений благодаря своим уникальным характеристикам. Он широко используется в строительстве для изготовления арматуры, труб и конструкционных элементов, а также в машиностроении для изготовления различных узлов и частей техники. Благодаря своей прочности и износостойкости черный металл обеспечивает долговечность и надежность конструкций, что особенно важно в условиях высоких нагрузок и агрессивной среды.
Кроме того, черный металл является важным компонентом в производстве промышленного оборудования и транспортных средств. Он также играет ключевую роль в различных отраслях, включая энергетику, транспорт и тяжелое машиностроение. Использование чермета способствует повышению эффективности и надежности технических систем, что делает его незаменимым материалом в современном производстве.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, война нанесла серьезный удар по металлургической промышленности Украины, разрушив около двух третей ее мощностей. Если в 2021 году украинские предприятия производили 21 млн тонн чугуна, то в 2023 году этот показатель сократился до 6 млн тонн. Подобное резкое понижение наблюдается и в производстве стали.
Он подчеркнул, что российское вторжение привело к значительному сокращению экспорта украинской металлургической продукции.
"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — сказал эксперт.
Цены на чермет в Украине в сентябре
Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:
- Киевская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Винницкая область — от 3 грн до 5 грн;
- Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Житомирская область — от 4 грн до 6,5 грн;
- Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;
- Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;
- Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;
- Кировоградская область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Львовская область — от 3 грн до 5 грн;
- Николаевская область — от 3 грн до 5,5 грн;
- Одесская область — от 4 грн до 6 грн;
- Полтавская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Сумская область — от 3,5 до 5 грн;
- Тернопольская область — от 3 грн до 5,5 грн;
- Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Хмельницкая область — от 3,5 грн до 6 грн;
- Черкасская область — от 3 грн до 5,5 грн;
- Черновицкая область — от 3,5 грн до 5 грн;
- Черниговская область — от 3 грн до 5 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько в сентябре стоит медь в Украине. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.
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