Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 30 августа 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

Цены на черный металл в Украине остались стабильными в течение последней недели, несмотря на колебания на международных рынках. Основные причины такой ситуации — стабильный спрос на металлургическую продукцию внутри страны и относительно небольшие изменения в курсе валют. В то же время отсутствие значительных изменений в стоимости сырья и задержки в поставках также способствовали сохранению цен на прежнем уровне.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине 30 августа.

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Куда выгоднее сдавать лом чермета

Сдача металлолома черного металла будет наиболее выгодной, если обращаться в специализированные приемные пункты. Эти пункты обычно предлагают самые высокие рыночные цены благодаря своему оборудованию, которое включает в себя современные весовые и сортировочные системы для точного определения стоимости металла. Многие из таких пунктов также обеспечивают услуги по транспортировке, что особенно удобно для тех, кто сдает большие объемы лома.

Другим привлекательным вариантом является сдача лома непосредственно на металлургические заводы. Благодаря потребности в высококачественном сырье для производства эти предприятия часто предлагают более выгодные цены. Металлургические заводы обычно имеют собственные пункты приемки и переработки, что способствует быстроте и удобству процесса сдачи. Кроме того, некоторые заводы заключают долгосрочные контракты с поставщиками, что обеспечивает стабильный доход и дополнительные преимущества для тех, кто регулярно сдает металлолом.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

Олег Пендзин из Экономического дискуссионного клуба подчеркнул, что война с Россией нанесла критический удар по металлургической промышленности Украины. В 2021 году украинские предприятия производили 21 миллион тонн чугуна, однако к 2023 году этот объем уменьшился до 6 миллионов тонн. В частности, наблюдается существенное снижение производства стали, что ярко демонстрирует масштаб проблем, с которыми сталкивается отрасль в результате военных действий.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — добавил эксперт.

Цены на чермет в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Кировоградская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;

Одесская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;

Сумская область — от 3 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, золото и латунь.