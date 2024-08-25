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Цены на черный металл в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце августа

25 августа 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом чермета в Украине по состоянию на 25 августа 2025 года
Выплавка металла. Фото: calmet.com
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на черный металл в Украине за последнюю неделю начали повышаться, однако значительных изменений пока не произошло. Основными причинами этого стали рост спроса на сырье и увеличение расходов на транспортировку из-за инфраструктурных трудностей.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине 25 августа.

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Какой чермет выгоднее сдавать на лом

Черный металл (чермет) — это различные сплавы железа, основным из которых является сталь и чугун. Его ценность заключается в широком применении в промышленности и строительстве. Переработка черного металла позволяет существенно экономить ресурсы, ведь для производства новой продукции используются восстановленные материалы, что способствует уменьшению затрат на энергию и сырье. Именно поэтому лом черных металлов пользуется стабильным спросом и выгоден для сдачи.

Для сдачи на металлолом наиболее выгодно собирать тяжелые и объемные виды чермета, такие как стальные балки, трубы, рельсы, листовой металл и крупные металлические конструкции. Особенно ценятся изделия из стали, которая имеет высокое содержание железа и легче в переработке. Также выгоден лом от автомобилей и техники, поскольку он содержит большое количество черного металла, что дает возможность получить большее вознаграждение при сдаче.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин считает, что перспективы обновления украинской металлургии можно будет обсуждать только после окончания войны и получения гарантий безопасности. Он подчеркнул, что сегодня Украина уже вынуждена импортировать отдельные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — подчеркнул эксперт.

Цены на чермет в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Винницкая область — от 4 грн до 6 грн;
  • Днепропетровская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Запорожская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Кировоградская область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Львовская область — от 3,5 грн до 6 грн;
  • Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Одесская область — от 3,5 грн до 6,5 грн;
  • Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Сумская область — от 3 до 5,5 грн;
  • Тернопольская область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Харьковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Черкасская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Черновицкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Черниговская область — от 3,5 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, золото и латунь.

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