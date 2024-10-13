Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 13 октября 2024 года

Цены на черный металл в октябре — сколько стоит лом в Украине
Цены на черный металл в Украине за последнюю неделю остались на стабильном уровне, невзирая на колебания на мировых рынках. Основными причинами такой стабильности являются сбалансированное соотношение спроса и предложения, а также сохранение высоких цен на сырье. Однако сдача металлолома все еще остается выгодной для продавцов, поскольку рыночные цены на вторичные металлы продолжают привлекать инвесторов, обеспечивая конкурентоспособные условия для сбора и переработки металлолома.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в октябре.
Интересные факты о чермете
Черный металл, или чермет, является важным компонентом промышленности и экономики, поскольку он используется для производства стали и чугуна, которые в свою очередь служат основой для множества конструкций и изделий. Черный металл характеризуется высокой прочностью и стойкостью, что делает его идеальным для строительства, автомобилестроения и производства тяжелого оборудования. Интересно, что около 90% мирового производства стали составляют вторичные металлы, что свидетельствует о важности переработки для уменьшения экологической нагрузки и оптимизации использования природных ресурсов.
Переработка чермета выгодна, поскольку рыночные цены на вторичные металлы остаются высокими. Сдача металлолома черного металла помогает не только уменьшить количество отходов, но и получить прибыль. Поскольку чермет остается основным материалом для производства, интерес к его переработке постоянно растет. Это также способствует развитию новых технологий, позволяющих снизить энергетические затраты на производство и снизить влияние на окружающую среду.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Экономист Андрей Новак заявил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако, по его мнению, реальные иностранные инвестиции в восстановление металлургической отрасли Украины следует ожидать только после ее победы.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.
Новак также отметил, что для восстановления украинской металлургии в послевоенный период понадобятся инвестиции в десятки миллиардов долларов.
Цены на чермет в Украине в октябре
Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:
- Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Днепропетровская область — от 6 грн до 8 грн;
- Житомирская область — от 4 грн до 6,5 грн;
- Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;
- Запорожская область — от 4 грн до 7 грн;
- Волынская область — от 5 до 6,5 грн;
- Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6 грн;
- Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;
- Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;
- Николаевская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;
- Одесская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
- Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;
- Сумская область — от 3,5 до 5,5 грн;
- Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;
- Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;
- Хмельницкая область — от 4 грн до 6,5 грн;
- Черкасская область — от 5 грн до 7 грн;
- Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;
- Черниговская область — от 3,5 грн до 5,5 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.
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