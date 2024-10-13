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Цены на черный металл в октябре — сколько стоит лом в Украине

13 октября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 13 октября 2024 года
Работник сталелитейного цеха. Фото: пресс-служба металлургического комбината "Запорожсталь"
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на черный металл в Украине за последнюю неделю остались на стабильном уровне, невзирая на колебания на мировых рынках. Основными причинами такой стабильности являются сбалансированное соотношение спроса и предложения, а также сохранение высоких цен на сырье. Однако сдача металлолома все еще остается выгодной для продавцов, поскольку рыночные цены на вторичные металлы продолжают привлекать инвесторов, обеспечивая конкурентоспособные условия для сбора и переработки металлолома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в октябре.

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Интересные факты о чермете

Черный металл, или чермет, является важным компонентом промышленности и экономики, поскольку он используется для производства стали и чугуна, которые в свою очередь служат основой для множества конструкций и изделий. Черный металл характеризуется высокой прочностью и стойкостью, что делает его идеальным для строительства, автомобилестроения и производства тяжелого оборудования. Интересно, что около 90% мирового производства стали составляют вторичные металлы, что свидетельствует о важности переработки для уменьшения экологической нагрузки и оптимизации использования природных ресурсов.

Переработка чермета выгодна, поскольку рыночные цены на вторичные металлы остаются высокими. Сдача металлолома черного металла помогает не только уменьшить количество отходов, но и получить прибыль. Поскольку чермет остается основным материалом для производства, интерес к его переработке постоянно растет. Это также способствует развитию новых технологий, позволяющих снизить энергетические затраты на производство и снизить влияние на окружающую среду.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак заявил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако, по его мнению, реальные иностранные инвестиции в восстановление металлургической отрасли Украины следует ожидать только после ее победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Новак также отметил, что для восстановления украинской металлургии в послевоенный период понадобятся инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Днепропетровская область — от 6 грн до 8 грн;
  • Житомирская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Запорожская область — от 4 грн до 7 грн;
  • Волынская область — от 5 до 6,5 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Николаевская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;
  • Одесская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Сумская область — от 3,5 до 5,5 грн;
  • Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Хмельницкая область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Черкасская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;
  • Черниговская область — от 3,5 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.

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