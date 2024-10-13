Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 13 октября 2024 года

Работник сталелитейного цеха. Фото: пресс-служба металлургического комбината "Запорожсталь"

Цены на черный металл в Украине за последнюю неделю остались на стабильном уровне, невзирая на колебания на мировых рынках. Основными причинами такой стабильности являются сбалансированное соотношение спроса и предложения, а также сохранение высоких цен на сырье. Однако сдача металлолома все еще остается выгодной для продавцов, поскольку рыночные цены на вторичные металлы продолжают привлекать инвесторов, обеспечивая конкурентоспособные условия для сбора и переработки металлолома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в октябре.

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Интересные факты о чермете

Черный металл, или чермет, является важным компонентом промышленности и экономики, поскольку он используется для производства стали и чугуна, которые в свою очередь служат основой для множества конструкций и изделий. Черный металл характеризуется высокой прочностью и стойкостью, что делает его идеальным для строительства, автомобилестроения и производства тяжелого оборудования. Интересно, что около 90% мирового производства стали составляют вторичные металлы, что свидетельствует о важности переработки для уменьшения экологической нагрузки и оптимизации использования природных ресурсов.

Переработка чермета выгодна, поскольку рыночные цены на вторичные металлы остаются высокими. Сдача металлолома черного металла помогает не только уменьшить количество отходов, но и получить прибыль. Поскольку чермет остается основным материалом для производства, интерес к его переработке постоянно растет. Это также способствует развитию новых технологий, позволяющих снизить энергетические затраты на производство и снизить влияние на окружающую среду.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак заявил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако, по его мнению, реальные иностранные инвестиции в восстановление металлургической отрасли Украины следует ожидать только после ее победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Новак также отметил, что для восстановления украинской металлургии в послевоенный период понадобятся инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 6 грн до 8 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 4 грн до 7 грн;

Волынская область — от 5 до 6,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Николаевская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;

Сумская область — от 3,5 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6,5 грн;

Черкасская область — от 5 грн до 7 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.