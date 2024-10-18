Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 18 октября 2024 года

Доменный цех МК Запорожсталь. Фото: НВ Бизнес

За последнюю неделю в Украине наблюдается рост цен на черные металлы в ряде регионов. Основные причины этого повышения связаны с увеличением спроса на металлы в связи с возобновлением строительных работ, а также с повышением затрат на производство из-за роста цен на энергоносители.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в октябре.

Читайте также:

Интересные факты о черном металле

Чермет является одним из важнейших ресурсов для промышленности и его переработка имеет огромное значение. Интересно, что около 70% используемого в мире черного металла изготавливается из лома, поскольку это более экологический и экономичный процесс. К примеру, переработка лома черного металла позволяет сэкономить до 74% энергии по сравнению с производством новых материалов. Еще одним интересным фактом является то, что чермет, благодаря своей универсальности, находит применение в разных отраслях от строительства до автомобильной промышленности.

Что касается продажи лома черного металла, цены могут существенно варьироваться в зависимости от региона и спроса. Например, в промышленных городах, где расположены металлургические заводы, стоимость лома обычно выше. Города, такие как Днепр, Запорожье и Кривой Рог, славятся своими металлургическими предприятиями и предлагают конкурентоспособные цены на металлолом. Кроме этого, на некоторых площадках для продажи вторичных сырьев можно получить дополнительные бонусы или акции, что делает продажу лома еще более выгодным.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак заявил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако, по его мнению, реальные иностранные инвестиции в восстановление металлургической отрасли Украины следует ожидать только после ее победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Новак также отметил, что для восстановления украинской металлургии в послевоенный период понадобятся инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 5 грн до 7 грн;

Днепропетровская область — от 6,5 грн до 8 грн;

Житомирская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 4 грн до 7 грн;

Волынская область — от 5 до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;

Львовская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Николаевская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 5 грн до 7 грн;

Сумская область — от 3,5 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 6 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 5 грн до 6,5 грн;

Черкасская область — от 5 грн до 7 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.