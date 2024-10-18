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Цены на черный металл в октябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине.

18 октября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 18 октября 2024 года
Доменный цех МК Запорожсталь. Фото: НВ Бизнес
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю в Украине наблюдается рост цен на черные металлы в ряде регионов. Основные причины этого повышения связаны с увеличением спроса на металлы в связи с возобновлением строительных работ, а также с повышением затрат на производство из-за роста цен на энергоносители.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в октябре.

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Интересные факты о черном металле

Чермет является одним из важнейших ресурсов для промышленности и его переработка имеет огромное значение. Интересно, что около 70% используемого в мире черного металла изготавливается из лома, поскольку это более экологический и экономичный процесс. К примеру, переработка лома черного металла позволяет сэкономить до 74% энергии по сравнению с производством новых материалов. Еще одним интересным фактом является то, что чермет, благодаря своей универсальности, находит применение в разных отраслях от строительства до автомобильной промышленности.

Что касается продажи лома черного металла, цены могут существенно варьироваться в зависимости от региона и спроса. Например, в промышленных городах, где расположены металлургические заводы, стоимость лома обычно выше. Города, такие как Днепр, Запорожье и Кривой Рог, славятся своими металлургическими предприятиями и предлагают конкурентоспособные цены на металлолом. Кроме этого, на некоторых площадках для продажи вторичных сырьев можно получить дополнительные бонусы или акции, что делает продажу лома еще более выгодным.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак заявил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако, по его мнению, реальные иностранные инвестиции в восстановление металлургической отрасли Украины следует ожидать только после ее победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Новак также отметил, что для восстановления украинской металлургии в послевоенный период понадобятся инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Винницкая область — от 5 грн до 7 грн;
  • Днепропетровская область — от 6,5 грн до 8 грн;
  • Житомирская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Закарпатская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Запорожская область — от 4 грн до 7 грн;
  • Волынская область — от 5 до 7 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Львовская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Николаевская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;
  • Одесская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Полтавская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Сумская область — от 3,5 до 5,5 грн;
  • Тернопольская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Хмельницкая область — от 5 грн до 6,5 грн;
  • Черкасская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;
  • Черниговская область — от 3,5 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.

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